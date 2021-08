Genk boekt in de extra tijd zijn eerste zege van het seizoen in Kortrijk

Kortrijk - Genk kort samengevat

Chevalier kopt stug Kortrijk op voorsprong

KVK was niet onder de indruk. Rougeaux kopte een hoge bal van Vandendriessche voor doel, waar Chevalier van dichtbij raak knikte. Un but français pour Courtrai. Even schrok de thuisploeg, toen Thorstvedt wat laconiek afwerkte, maar gaandeweg kreeg het meer vat op de Genkse aanvallen. Moreno was zelfs nog twee keer gevaarlijk voor Kortrijk.

Geduldig Genk boekt eindelijk eerste overwinning

Vreemd genoeg haalde Genk geregeld de voet van het gaspedaal. Het leek alsof de bezoekers blij waren met een puntendeling. In de toegevoegde tijd bewees Trésor het nut van de aanpak. Hij dropte een laatste hoekschop voor doel en Muñoz liep de bal met zijn knie in doel. Genk pakte eindelijk zijn eerste zege, KVK was zijn maximum kwijt.

Plots draaide het als een liertje bij de mannen van Van den Brom. Een prachtige splijtende aanval eindigde bij Bongonda, die recht op Ilic besloot. Thorstvedt kopte een nieuwe hoekschop tegen de lat en even later moesten Derijck én D'Haene zich reppen om de 1-1 op het bord te houden. Zelf dreigen lukte niet meer voor Kortrijk.

Ondanks vaak aardig voetbal dreigde Genk ook na zijn vijfde wedstrijd van het seizoen zonder zege achter te blijven. Met Trésor in de plaats van Ito en hernieuwde moed vatte de bekerwinnaar de tweede helft aan. Heynen botste na een een-tweetje nog op Ilic, maar de doelman was kansloos op de hoekschop die volgde. Onuachu torende hoog boven twee mannetjes uit.

D'Haene: "Dit mag niet meer gebeuren"

"Twee keer op stilstaande fase vandaag. Dat mag niet meer gebeuren in deze competitie, dat is de les die we moeten trekken. We probeerden het blok te houden. De jongens die bij ons ingekomen zijn, moesten hun lijf verkopen. Sommigen hebben dat niet gedaan", klonk het streng. "Als je invalt, moet je vol aan de bak."

Kristof D'Haene had lof voor de tegenstander. "Ik denk dat Genk een heel goede ploeg is. Dat zag je wel vandaag. Ze hebben heel veel voetballende kwaliteiten, maar ons blok stond goed. Dan krijg je in de laatste minuut een doelpunt tegen", sakkerde de aanvoerder van Kortrijk.

Heynen: "Heeft veel moeite gekost"

Op de valreep sleepte Genk nog de zege uit de brand. "Het heeft ons veel moeite gekost", zuchtte aanvoerder Bryan Heynen. "Ik denk dat we niet veel weggeven, maar die ene kans zit er direct in. We maken onze eigen kansen niet af. Gelukkig valt de 1-2 in de laatste minuut toch."

"Je moet er altijd in blijven geloven. Je kan een goal tegenkrijgen, maar het gebeurt wel veel de laatste tijd. Zeker de manier waarop... Maar goed, we zijn blijven vechten en hebben uiteindelijk gewonnen", onthield Heynen het positieve.

De stilstaande fases draaiden voor een keer ook in het voordeel van Genk uit. "We hebben er hard op getraind om er beter op te verdedigen, en andersom ook. Het is goed dat we er vandaag twee keer uit scoren."