Dost en Vanaken starten op de bank in de Brugse derby

Statistiek. De jongste drie Brugse derby's eindigden telkens in een nipte zege voor Club: tweemaal 2-1 en eenmaal 1-2. De laatste ruime overwinning van Club dateert van september 2018. Toen werd het 4-0. Voor de recentste zege van Cercle moeten we terug naar oktober 2013. De laatste keer dat Cercle won als uitploeg, was in november 2012: 0-1.

Nog geen Tibo Persyn bij Club. Club-supporters moeten nog wat geduld oefenen om Tibo Persyn (19) aan het werk te zien. De flankspeler, die voor een seizoen wordt gehuurd van Inter, is nog niet fit. "Tibo heeft een serieuze fysieke achterstand in vergelijking met de rest. Hij is ook geblesseerd geweest bij Inter. Hij gaat een periode nodig hebben om dat op te halen", aldus Clement.

We hebben de voorbije twee matchen kunnen zien dat Club nog een beetje op zoek is, maar ze hebben zoveel métier en ervaring dat ze toch 4 op 6 halen. Maar ik geloof dat wij hier de drie punten kunnen pakken. Yves Vanderhaeghe.

Cercle met dezelfde elf. Yves Vanderhaeghe toonde zich na het gelijkspel tegen OHL tevreden over de mentaliteit van zijn jongens. Hij brengt vandaag dezelfde namen aan de aftrap en hoopt op een gelijkaardige prestatie tegen de stadsrivaal.

Vanaken is nog maar twee weken bij ons, hij heeft nog tijd nodig om weer op te bouwen naar zijn goede niveau. Dat Dost niet start, is een tactische keuze. Philippe Clement.

Dost op de bank, Sobol start. Philippe Clement voert twee wissels door na de moeizame zege tegen Union. Matchwinnaar Sobol, die vorige week de enige goal maakte, komt in de ploeg, samen met Mitrovic. Dost en Ricca schuiven door naar de bank, waar ze onder meer Vanaken gezelschap houden.

Cercle vormt een stug geheel en heeft nog maar 1 tegengoal geslikt. En tegen Club zit er in Cercle altijd extra schwung. Philippe Clement (coach Club Brugge).

8 op 10 voor Club. In de laatste 10 Brugse derby's trok Club 8 keer aan het langste eind. 2 keer draaide het uit op een gelijkspel. De laatste keer dat Cercle als winnaar uit de burenstrijd trad, dateert van 31 oktober 2013. Cercle won toen met 2-0 dankzij goals van Buyl en Kabananga.



De laatste keer dat Cercle als winnaar uit de burenstrijd trad, dateert van 31 oktober 2013. Cercle won toen met 2-0 dankzij goals van Buyl en Kabananga.

Mentaliteit is niet genoeg, we moeten ook kwaliteit en goed voetbal brengen. Maar we zullen een strijdlustig Cercle zien, zeker weten. We werpen niet zomaar de handdoek. Yves Vanderhaeghe (coach Cercle Brugge).

Club Brugge - Cercle Brugge. Het gaat snel met de Belgische competitie: vrijdag wordt het blik van de 3e speeldag al geopend. Club Brugge en Cercle Brugge komen tevoorschijn: Club staat 3e, Cercle is 5e met 4 op 6. Wie wordt de winnaar van de Brugse stadsderby? Volg de actie hier vanaf 20.45 u.

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Brandon Mechele, Matej Mitrovic, Stanley N'Soki, Clinton Mata, Ruud Vormer, Mats Rits, Éder Balanta, Eduard Sobol, Charles De Ketelaere, Noa Lang

Opstelling Cercle Brugge. Thomas Didillon, Edgaras Utkus, Boris Popovic, Jesper Daland, Robbe Decostere, Leonardo Da Silva Lopes, Charles Vanhoutte, Dimitar Velkovski, Dino Hotic, Kevin Denkey, Olivier Deman