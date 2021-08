Club verspeelt derbyzege na late gelijkmaker van stadsrivaal Cercle

Club Brugge - Cercle Brugge in een notendop:

Ruud Vormer breekt matige Brugse derby open

Beide ploegen toonden aanvallende intenties in de openingsminuten, maar toch was het lang wachten op de eerste echte doelpoging. Na ruim een kwartier werd Vormer een eerste keer vrijgespeeld op de rand van de grote rechthoek, hij trapte de bal richting de tribunes.

Club krijgt in de blessuretijd het deksel op de neus

Na de pauze veranderde het spelbeeld amper. Club hield de regie in handen en gaf achterin weinig weg, maar zorgde zelf ook voor te weinig dreiging om Cercle pijn te doen. Pas na twintig minuten in de tweede helft was het bijna raak voor blauw-zwart, de kopbal van De Ketelaere trof de lat.

Met twee nieuwe offensieve krachten in de ploeg slaagde Cercle er toch in om wat meer op te schuiven. Alleen in de zone van de waarheid liep het telkens mis bij de ‘bezoekers’. De laatste pass kwam er niet uit, waardoor Mignolet nooit op de proef werd gesteld.

Pas in de absolute slotfase werd het echt warm in de zestien meter van Club. Utkus was als eerste dicht bij de gelijkmaker, hij kwam net te laat inglijden om de bal in doel te duwen. Maar het bleek slechts uitstel, want in de eerste minuut van de blessuretijd zette invaller Waldo Rubio net als vorige week de gelijkmaker op het bord: 1-1.

Opnieuw puntenverlies dus voor Club Brugge, dat nog niet echt op toerental is geraakt in het nieuwe seizoen. Cercle houdt met 5 op 9 voorlopig knap gelijke tred met de stadsrivaal.