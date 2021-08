LIVE: Beerschot gaat tegen promovendus Union op zoek naar eerste zege

Fase per fase

Sanyang dartelt de zestien meter in en zoekt een Brussels been om zich over te gooien. Boterberg vindt het terecht geen strafschop.

Union neemt de wedstrijd in handen. Undav vindt handig de ruimte en krijgt de bal van Lapoussin, maar mikt dan in het zijnet. Toch een waarschuwing voor de thuisploeg.

We zijn eraan begonnen. De laatste twee kampioenen van 1B treffen elkaar op het Kiel. Kan Beerschot voor het eerst dit seizoen winnen, of breit Union een vervolg aan zijn sterke start?



16:07 vooraf, 16 uur 07. We moeten met dezelfde mentaliteit spelen als in onze eerste twee wedstrijden. Dat is niet altijd evident. Union-coach Felice Mazzu.

16:03 vooraf, 16 uur 03. We gaan proberen het middenveld naar ons toe te trekken, want daar is Union heel sterk. Beerschot-coach Peter Maes.

15:48 vooraf, 15 uur 48. Beerschot spring bij winst van de vijftiende plek naar een gedeelde vierde. Als Union het haalt, deelt het minstens tot straks de leiding met Kortrijk.

15:23 vooraf, 15 uur 23. Opstelling Union. Union doet het voor de derde wedstrijd op rij met precies dezelfde ploeg. Twee jongens zullen zich extra willen bewijzen. Vanzeir kwam als speler van Beerschot op het Kiel tot ontbolstering en François speelde voor maar liefst drie versies van de club.

15:14 vooraf, 15 uur 14. Deze gedaante van Beerschot en Union kwamen elkaar nog maar vier keer tegen, allemaal in het seizoen 2019-20 in 1B. Beerschot won twee keer en twee keer werd het een gelijkspel.

14:39 vooraf, 14 uur 39. Voormalige grootheden. Beerschot en Union zijn twee echte traditieclubs. In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog wonnen ze respectievelijk zeven en elf kampioenstitels. Na de oorlog taande hun ster, want meer titels kwamen er niet.

Het was bovendien bijna vijftig jaar geleden dat ze nog eens samen in de eerste klasse stonden. Union tuimelde ooit naar het vierde niveau, terwijl Beerschot een paar keer uit de doden opstond.

10:26 vooraf, 10 uur 26. Beerschot heeft zijn start wat gemist en zoekt nog naar zijn eerste overwinning van het seizoen. De inhaalwedstrijd tegen Cercle Brugge ging mis, tegen AA Gent kon het een dubbele achterstand nog uitwissen. Lukt het tegen Union wel om drie punten te sprokkelen?

10:23 vooraf, 10 uur 23. Eerstejaars vs. tweedejaars. Vorig jaar was nieuwkomer Beerschot nog de revelatie van de Jupiler Pro League, dit seizoen probeert Union het voorbeeld te volgen. De kampioen van 1B klopte in elk geval al Anderlecht en hield lang stand tegen Club Brugge. Kan het ook Beerschot in bedwang houden?

Opstelling Beerschot. Mike Vanhamel, Joren Dom, Frédéric Frans, Dario van den Buijs, Thibault de Smet, Abdoulie Sanyang, Ismaila Coulibaly, Raphael Holzhauser, Jan van den Bergh, Musashi Suzuki, Abraham Okyere

Opstelling Union. Anthony Moris, Jonas Bager, Ismaël Kandouss, Siebe Van der Heyden, Guillaume François, Senne Lynen, Casper Nielsen, Teddy Teuma, Loic Lapoussin, Dante Vanzeir, Deniz Undav