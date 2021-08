LIVE: Seraing met z'n tienen, Anderlecht ziet twee goals afgekeurd worden

Zirkzee blijft zijn eerste doelpunt najagen. Hij ontdoet zich van een paar belagers en trapt dan in het zijnet.

tweede helft, minuut 49. Zirkzee blijft zijn eerste doelpunt najagen. Hij ontdoet zich van een paar belagers en trapt dan in het zijnet. .

We zijn vertrokken voor de tweede helft. Bij Seraing zijn Bernier en Jallow in de kleedkamer gebleven, hun vervangers zijn Djedje en Mansoni.

tweede helft, minuut 46. Tweede helft. We zijn vertrokken voor de tweede helft. Bij Seraing zijn Bernier en Jallow in de kleedkamer gebleven, hun vervangers zijn Djedje en Mansoni. .

Gooit de VAR roet in het eten? Stond Raman buitenspel? De VAR moet het lijntje trekken om zekerheid te brengen. . eerste helft, minuut 48.

In de blessuretijd valt dan toch de 1-0! Raman glipt weg in de rug van de defensie en geeft mee aan Zirkzee, die er knap 1-0 van maakt.

eerste helft, minuut 47. Zirkzee scoort! In de blessuretijd valt dan toch de 1-0! Raman glipt weg in de rug van de defensie en geeft mee aan Zirkzee, die er knap 1-0 van maakt. .

41'

eerste helft, minuut 41. Raman mist de 1-0. Bijna zet Anderlecht het numerieke overwicht meteen om in een voorsprong. Raman loopt gepast in op een vrije trap van Gómez, maar tikt de bal over de kooi van Dietsch. .