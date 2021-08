Kompany rekent op Zirkzee om eerste zege van het seizoen te pakken

Geen wissels bij de bezoekers uit Luik. Seraing boekte vorige week tegen KV Mechelen zijn eerste zege van het seizoen, Jordi Condom rekent op dezelfde elf om dat kunstje nog eens over te doen in Anderlecht.

vooraf, 17 uur 57. Seraing met dezelfde elf. Geen wissels bij de bezoekers uit Luik. Seraing boekte vorige week tegen KV Mechelen zijn eerste zege van het seizoen, Jordi Condom rekent op dezelfde elf om dat kunstje nog eens over te doen in Anderlecht. .

Het is een wedstrijd van David tegen Goliath. Maar we gaan er alles aan doen om hier minstens een punt te pakken.

vooraf, 17 uur 45. Het is een wedstrijd van David tegen Goliath. Maar we gaan er alles aan doen om hier minstens een punt te pakken. Jordi Condom, coach Seraing.

17:33

vooraf, 17 uur 33. Eerste basisplaats voor Zirkzee. Vincent Kompany sleutelt op twee posities aan zijn elftal. In vergelijking met de Europese wedstrijd van donderdag komen Murillo en Zirkzee in de ploeg. Voor de Nederlander, die al eens mocht invallen tegen Laçi, is het zijn eerste basisplaats bij paars-wit. Harwood Bellis en Sardella verhuizen naar de bank. .