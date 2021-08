LIVE: Zulte Waregem en Standard speuren naar eerste overwinning

Het is een slordige wedstrijd, maar Standard trekt meer naar voren.

Dompé trekt richting de achterlijn en ziet dat er bij Vossen ruimte is op de rand van de zestien. Hij moet op zijn stappen terugkeren en jast naast de bal.

Siquet is een van de meest bedrijvige mannen op het veld. Hij heeft geen last van alle koppeltjes, maar de uithaal met zijn mindere linker hobbelt enkele meters naast.

Het is altijd uitkijken wat Dompé uit zijn trukendoos haalt. Hij gooit de bal erg scherp voor de pot. Bodart zit er tussen, een vervolg komt er niet.

Standard zet Zulte Waregem nu goed vast. Bastien krijgt een pienter balletje nog net onder controle en haalt dan fors uit. Bostyn gaat plat in de korte hoek.

Ook Standard schuift nu een beetje op aan het einde van het academisch kwartier. De blinde voorzet van Siquet is ongevaarlijk.

Zulte Waregem heeft al een eeuwigheid de nul niet kunnen houden. Door de schorsing van Van Aken is Hubert een linie gezakt. Hij moet mee het fort bewaken.

Het is een afwachtend wedstrijdbegin met veel middenveldspel.

Govea dropt een bal in de zestien, maar zijn meetlat is niet geschikt. Bodart plukt onbedreigd.

Sissako tackelt op de bal, maar zijn tweede been hangt iets te hoog op het lichaam van Raskin. Laforge blust het kleine brandje.

Zulte Waregem probeert de eerste aanvallen in elkaar te knutselen. Gano wijkt uit naar de flank, maar dat is niet zijn beste werkterrein.

Hier gaan we voor het tweede deel van deze voetbalzondag. Zulte Waregem en Standard willen een eerste driepunter scoren. Ze zouden zo mee naar de leiding kunnen wippen.

Bij de thuisploeg is er één wissel doorgevoerd: Gano vervangt Van Aken, die vorige week rood kreeg tegen OHL. Hubert speelt daardoor achterin.

vooraf, 09 uur 19. Dury verwacht een moeilijke wedstrijd. In de voorspellingen voor het seizoen werd Standard niet al te hoog ingeschat. Maar Francky Dury onderschat de Luikenaars allesbehalve. "Ik verwacht een moeilijke wedstrijd tegen dit Standard. Ondanks de veranderingen in de kern hebben ze toch nog heel wat kwaliteit in hun gelederen", blikt de coach van Zulte Waregem vooruit. .