Nieuwkomer Seraing verspert flaterend KV Mechelen de weg

Jordi Vanlerberghe (KV Mechelen) reageerde erg teleurgesteld na de nederlaag in Seraing: “Zowel op aanvallend als op verdedigend vlak was het gewoon te weinig vandaag. We wisten dat we hier scherp moesten beginnen, omdat het een ploeg is die veel op karakter en op mentaliteit speelt, maar we waren gewoon niet klaar. We moeten beseffen dat we KV Mechelen zijn, dat we elke wedstrijd hard moeten werken en dat het nooit vanzelf zal gaan.”





Het relatief kleine veld in Seraing wou Vanlerberghe niet inroepen als excuus. “Het is een feit dat er op een smal veld minder ruimte is, maar dan is het aan ons om die ruimte te zoeken. Maar die vonden we vandaag niet. Zij stonden goed compact. Wij hebben veel te weinig kunnen brengen. Er waren te veel technische fouten, waardoor zij konden counteren en wij niet in ons spel kwamen. Proficiat aan Seraing, maar we moeten dit vooral bij onszelf zoeken.”

“Vorige week maakte ik een foutje, deze week Vinicius. Wij zijn een voetballende ploeg. Als je alle ballen naar voren trapt, ga je geen fouten maken achteraan. Dat is een leerproces. We moeten wel zien dat we dat niet week na week doen, zoals in het begin van vorig seizoen. Je wint als team en je verliest als team. Vandaag was er gewoon niet genoeg weerbaarheid en drive in het team."





"Maar we moeten nu niet alles overboord gooien. Deze nederlaag maakt de zege van vorige week een beetje ongedaan, maar we moeten gewoon onszelf blijven, rustig blijven en ons zeker niet laten opjagen. We hebben dat vorig jaar niet gedaan en dat gaan we nu ook niet doen", aldus Vanlerberghe.