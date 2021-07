LIVE: Heynen brengt Genk na 20 minuten op voorsprong

Fase per fase

30' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 30 door Theo Bongonda van KRC Genk. 2, 0. goal KRC Genk KV Oostende 31' 2 0

30' eerste helft, minuut 30. Bongonda verdubbelt de Genkse voorsprong! Dessers wint het duel van twee roodhemden en gaat met de bal aan de haal. Enkele tellen later speelt hij Bongonda goed aan en oog in oog met Hubert laat die de 2-0 niet liggen. . Bongonda verdubbelt de Genkse voorsprong! Dessers wint het duel van twee roodhemden en gaat met de bal aan de haal. Enkele tellen later speelt hij Bongonda goed aan en oog in oog met Hubert laat die de 2-0 niet liggen.

27' eerste helft, minuut 27.

25' eerste helft, minuut 25. Genk speelt een niveau hoger. Het is pijnlijk, maar daarom niet minder waar. Bij elke Genkse aanval voel je dat de bezoekers achter de feiten aanhollen. Krijgen we nog voor de rust een tweede treffer? . Genk speelt een niveau hoger Het is pijnlijk, maar daarom niet minder waar. Bij elke Genkse aanval voel je dat de bezoekers achter de feiten aanhollen. Krijgen we nog voor de rust een tweede treffer?

24' eerste helft, minuut 24. Bij KV Oostende proberen ze nog eens tegen te prikken en ook nu is Gueye het eindstation. De voorzet is niet ideaal en dat is de kopbal van de Senegalees ook niet. . Bij KV Oostende proberen ze nog eens tegen te prikken en ook nu is Gueye het eindstation. De voorzet is niet ideaal en dat is de kopbal van de Senegalees ook niet.

22' eerste helft, minuut 22. Bij Genk rusten ze niet op hun lauweren, integendeel. Trésor probeert nu Dessers aan te spelen na een heerlijke panna, maar Hendry speelt als een schaduw. . Bij Genk rusten ze niet op hun lauweren, integendeel. Trésor probeert nu Dessers aan te spelen na een heerlijke panna, maar Hendry speelt als een schaduw.

21' eerste helft, minuut 21.

20' eerste helft, minuut 20.

20' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 20 door Bryan Heynen van KRC Genk. 1, 0. goal KRC Genk KV Oostende 31' 1 0

20' eerste helft, minuut 20. Daar is dan toch de Genkse voorsprong! Genk weet zijn overmacht dan toch om te zetten in een voorsprong! Vanop rechts zet Ndayishimiye in één tijd voor en in de box kan Heynen de 1-0 ongestoord voorbij Hubert koppen! . Daar is dan toch de Genkse voorsprong! Genk weet zijn overmacht dan toch om te zetten in een voorsprong! Vanop rechts zet Ndayishimiye in één tijd voor en in de box kan Heynen de 1-0 ongestoord voorbij Hubert koppen!

19' eerste helft, minuut 19.

18' eerste helft, minuut 18. Bongonda en Ito leggen een lang uitgesponnen een-twee op de mat. De Japanner wilde er zelfs een dubbele een-twee van maken, maar dat had Bongonda niet zo begrepen. Zo hobbelt de bal ongelukkig over de achterlijn. Genk blijft duidelijk baas in eigen huis. . Bongonda en Ito leggen een lang uitgesponnen een-twee op de mat. De Japanner wilde er zelfs een dubbele een-twee van maken, maar dat had Bongonda niet zo begrepen. Zo hobbelt de bal ongelukkig over de achterlijn. Genk blijft duidelijk baas in eigen huis.

15' eerste helft, minuut 15. Dessers lijkt te gaan profiteren van een slordige pass bij de bezoekers. Alleen is ook de snelheid van Jack Hendry niet te onderschatten. De Schot begeleidt Dessers voldoende naar de buitenkant voor hij zelf neergaat. . Dessers lijkt te gaan profiteren van een slordige pass bij de bezoekers. Alleen is ook de snelheid van Jack Hendry niet te onderschatten. De Schot begeleidt Dessers voldoende naar de buitenkant voor hij zelf neergaat.

13' eerste helft, minuut 13. Het tempo leek even een duik te nemen, maar dan lanceert Ito rechtsachter Preciado. Die wil de bal meteen voorbrengen, maar opnieuw staat Hendry goed in de weg om het leer over de achterlijn te werken. . Het tempo leek even een duik te nemen, maar dan lanceert Ito rechtsachter Preciado. Die wil de bal meteen voorbrengen, maar opnieuw staat Hendry goed in de weg om het leer over de achterlijn te werken.

11' eerste helft, minuut 11. Paul en ik vonden allebei dat hij er niet klaar voor was. Dan is de keuze snel gemaakt. . Genk-coach Van den Brom over de afwezigheid van Paul Onuachu. Paul en ik vonden allebei dat hij er niet klaar voor was. Dan is de keuze snel gemaakt. Genk-coach Van den Brom over de afwezigheid van Paul Onuachu

8' eerste helft, minuut 8. Ook KV Oostende doet mee, hoor. Gueye stormt recht door het centrum naar voren en ontwikkelt daarbij een Genkse tackle. Vanop een meter of 25 probeert hij dan Vandevoordt te verschalken, maar dan moet het schot wel erg goed zijn en dat was nu niet meteen het geval. . Ook KV Oostende doet mee, hoor. Gueye stormt recht door het centrum naar voren en ontwikkelt daarbij een Genkse tackle. Vanop een meter of 25 probeert hij dan Vandevoordt te verschalken, maar dan moet het schot wel erg goed zijn en dat was nu niet meteen het geval.

7' eerste helft, minuut 7. Genk blijft aandringen! Hiernet werd het schot van Bongonda nog afgeblokt door de inglijdende Hendry en ook nu zoekt Genk weer naar de opening. Een knap tikje achter het steunbeen van Dessers levert helaas voor Genk niet meer dan een hoekschop op. . Genk blijft aandringen! Hiernet werd het schot van Bongonda nog afgeblokt door de inglijdende Hendry en ook nu zoekt Genk weer naar de opening. Een knap tikje achter het steunbeen van Dessers levert helaas voor Genk niet meer dan een hoekschop op.

5' eerste helft, minuut 5.

5' eerste helft, minuut 5. Dessers kan niet afdrukken! Dessers wordt prima de diepte in gestuurd, maar heeft zijn handen vol met de storende Hendry. Met een ultieme tackle in twee tijden voorkomt de Schot erger. . Dessers kan niet afdrukken! Dessers wordt prima de diepte in gestuurd, maar heeft zijn handen vol met de storende Hendry. Met een ultieme tackle in twee tijden voorkomt de Schot erger.