Genk opent vanavond 2e speeldag: "Mooi voetbal brengen voor onze fans"

Het zal voor mij de eerste keer zijn met ons eigen publiek in het stadion. Onze supporters zijn heel belangrijk voor ons. Wij hebben hen nodig, zeker ook op de momenten dat het iets minder loopt. Hun steun kan dan een boost geven aan de spelers. Hopelijk kunnen ze genieten van een mooi voetballend Genk. Daar gaan we alles voor doen.

vooraf, 19 uur 02. Het zal voor mij de eerste keer zijn met ons eigen publiek in het stadion. Onze supporters zijn heel belangrijk voor ons. Wij hebben hen nodig, zeker ook op de momenten dat het iets minder loopt. Hun steun kan dan een boost geven aan de spelers. Hopelijk kunnen ze genieten van een mooi voetballend Genk. Daar gaan we alles voor doen. John van den Brom (coach Racing Genk).

18:58

vooraf, 18 uur 58. Racing Genk - KV Oostende. Racing Genk speelt volgende week dinsdag in de voorrondes van de Champions League tegen Sjachtar Donetsk. Aangezien het daarom wat extra rust kan gebruiken, krijgt het de eer om ook het tweede voetbalweekend in onze competitie op gang te trappen. Tegenstander in de eerste thuismatch van het seizoen is KV Oostende. Genk speelde op de vorige speeldag gelijk tegen Standard (1-1), KVO verloor thuis met 0-3 van Charleroi. .