AA Gent en Beerschot op zoek naar eerherstel: "Iedereen was ontgoocheld"

10:30 vooraf, 10 uur 30. Van den Bergh: "Bijna verplichting om iets te rapen". Jan Van den Bergh maakte de omgekeerde beweging van Tissoudali. Hij keerde na een moeilijk periode bij Gent terug naar Beerschot. Ook hij aast op eerherstel na de nederlaag tegen Cercle. "Na die ongelukkige 0-1-nederlaag tegen Cercle zou het inderdaad best zijn dat we iets gaan rapen in de Ghelamco Arena. Bijna een verplichting zou ik zelfs durven te zeggen."



10:28 vooraf, 10 uur 28. Alleen al om te zorgen dat ik niet geplaagd word door mijn ex-ploegmaats, moeten we winnen. Tarik Tissoudali.

10:27 vooraf, 10 uur 27. Tissoudali: "Ik voel me goed in Gent". Voor Tarik Tissoudali is de confrontatie met zijn ex-ploeg nog wat specialer. Zelf voelt hij zich goed na een half seizoen in Gent: "Bij Beerschot speelde ik meer als hangende, tweede spits, hier speel ik meer vanaf links. Dat is aanpassen maar het loopt goed, ik heb meer vertrouwen in mezelf, een goeie band met mijn teamgenoten, kortom ik voel me hier goed. Allemaal belangrijk om een goed seizoen te draaien. Want ik wil wel mijn statistieken opkrikken."

10:25 vooraf, 10 uur 25. Nu volgen twee belangrijke thuiswedstrijden. Laat ons nu focussen op de match tegen Beerschot, het hoofd hooghouden en ons niveau opkrikken. Hein Vanhaezebrouck.

10:24 vooraf, 10 uur 24. Vanhaezebrouck: "Nooit leuk om te verliezen". "Het is nooit plezant om te verliezen", zei Gent-coach Hein Vanhaezebrouck. 'De match in STVV was een domper. Iedereen was ontgoocheld. En dat zie ik graag want het toont dat je wil winnen. Vorig jaar sloop er soms gelatenheid in de groep. De match in Oslo zet ik niet in dezelfde lijn omdat we daar met heel wat andere jongens speelden en dus niet in onze beste opstelling."

10:23 vooraf, 10 uur 23. Twee nederlagen op rij voor Gent. AA Gent begon in de Conference League overtuigend met een 4-0-overwinning, maar kon er geen vervolg aan breien. Tegen STVV kon het alweer zijn openingsmatch van de competitie niet winnen en ook het bezoekje aan Valerenga eindigde met een nederlaag.

