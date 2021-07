Charleroi en STVV willen goede seizoensopener doortrekken

12:20

vooraf, 12 uur 20. STVV-verdediger Janssens: "Er zijn zeker mogelijkheden". Verdediger Wolke Janssens ziet kansen voor STVV. "Op Charleroi is het altijd moeilijk. Maar 2 jaar geleden wonnen we daar wel met 0-3 en vorig jaar konden we ook een punt pakken. Dus er zijn zeker mogelijkheden." "Charleroi-coach Edward Still heb ik nog als assistent bij STVV gehad. Hij zat in de staf van Ivan Leko. Ik kijk heel tevreden terug op die periode, ik kreeg veel vertrouwen van die staf. Still was toen al iemand die het spelletje doorhad en slimme video-analyses maakte." .