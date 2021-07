LIVE: Cercle wist openingsdoelpunt Henry uit dankzij nieuwkomer Waldo

Utkus botst hard met Vanhoutte en bijna kan OHL daarvan profiteren. Mercier kopt een voorzet uiteindelijk over. Beide teams lijken vrede te moeten nemen met een puntje.

Blessure. Utkus botst hard met Vanhoutte en bijna kan OHL daarvan profiteren. Mercier kopt een voorzet uiteindelijk over. Beide teams lijken vrede te moeten nemen met een puntje. . tweede helft, minuut 93.

tweede helft, minuut 89. "Come on Cercle", rolt nog eens van de tribunes. De supporters hopen ongetwijfeld nog op meer, maar op het veld komen de laatste aanvalsgolven vooral van de bezoekers. .

tweede helft, minuut 89. Tamari wil zijn stempel nog drukken op deze partij, maar kan zijn snelheid niet uitspelen tegen Daland. De laatste minuten zijn aan het wegtikken, wat krijgen we nog? .

tweede helft, minuut 86. Frustratie bij Hotic. De Bosniër zet zonder na te denken een tackle in en is veel te laat bij De Norre. Vreemde actie van de aanvaller, geel is meer dan terecht zijn deel. .