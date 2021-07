LIVE: Cercle wil na zege op openingsspeeldag nu ook de punten thuis houden tegen OHL

Fase per fase

Fase per fase

21' eerste helft, minuut 21. Keita loopt wat verloren op het middenveld van de Leuvenaars. Hij geeft de bal op de eigen helft veel te makkelijk weg, maar de Bruggelingen staan niet goed op te letten en mogen zo een snelle tegenaanval vergeten. . Keita loopt wat verloren op het middenveld van de Leuvenaars. Hij geeft de bal op de eigen helft veel te makkelijk weg, maar de Bruggelingen staan niet goed op te letten en mogen zo een snelle tegenaanval vergeten.

15' eerste helft, minuut 15. De Leuvenaars hebben het juiste ritme gevonden. Dit keer pakt Schrijvers uit met een heerlijk steekballetje voor Henry, maar Didillon is net wat sneller op de bal. Hij verstuurt meteen een kanonskogel tot bij Denkey die probeert om Romo te lobben, het resultaat is minder fraai dan het idee. . De Leuvenaars hebben het juiste ritme gevonden. Dit keer pakt Schrijvers uit met een heerlijk steekballetje voor Henry, maar Didillon is net wat sneller op de bal. Hij verstuurt meteen een kanonskogel tot bij Denkey die probeert om Romo te lobben, het resultaat is minder fraai dan het idee.

15' eerste helft, minuut 15. OHL prikt een eerste keer tegen en uiteraard komt het gevaar van het duo Mercier en Henry. De aanvallende middenvelder stuurt zijn spits de diepte in, maar Henry mikt na een pittig duel met Popovic net voorlangs. . OHL prikt een eerste keer tegen en uiteraard komt het gevaar van het duo Mercier en Henry. De aanvallende middenvelder stuurt zijn spits de diepte in, maar Henry mikt na een pittig duel met Popovic net voorlangs.

14' eerste helft, minuut 14. Daar is de VAR terug! Door een technisch defect moest het scheidsrechterstrio het tijdens de aanvangsfase doen zonder technologische ondersteuning. De VAR is nu toch weer helemaal operationeel. . Daar is de VAR terug! Door een technisch defect moest het scheidsrechterstrio het tijdens de aanvangsfase doen zonder technologische ondersteuning. De VAR is nu toch weer helemaal operationeel.

11' eerste helft, minuut 11. Da Silva Lopes naast. De thuisploeg merkt dat OHL niet te veel kan aanvangen met de bal en neemt het commando resoluut over. Denkey laat zich goed betrekken in het spel en krijgt het leer tot bij Da Silva Lopes krijgt die zijn loeier net naast ziet vliegen. Özkacar zat er ook nog lichtjes aan. . Da Silva Lopes naast De thuisploeg merkt dat OHL niet te veel kan aanvangen met de bal en neemt het commando resoluut over. Denkey laat zich goed betrekken in het spel en krijgt het leer tot bij Da Silva Lopes krijgt die zijn loeier net naast ziet vliegen. Özkacar zat er ook nog lichtjes aan.

8' eerste helft, minuut 8. Eerste schot is van Denkey. De aanvallen van Cercle zijn best snedig. Decostere speelt Denkey aan die goed wegdraait en dan hoog over knalt. . Eerste schot is van Denkey De aanvallen van Cercle zijn best snedig. Decostere speelt Denkey aan die goed wegdraait en dan hoog over knalt.

5' eerste helft, minuut 5.

5' eerste helft, minuut 5. OHL wil opbouwen, Cercle loert op de tegenaanval. Een bal komt voor de voeten van Deman, maar hij raakt in het duel Ngawa net wat te fors. Scheidsrechter D'Hondt legt het spel uiteindelijk toch maar even stil, tot frustratie van de Cercle-aanhang. . OHL wil opbouwen, Cercle loert op de tegenaanval. Een bal komt voor de voeten van Deman, maar hij raakt in het duel Ngawa net wat te fors. Scheidsrechter D'Hondt legt het spel uiteindelijk toch maar even stil, tot frustratie van de Cercle-aanhang.

3' eerste helft, minuut 3.

3' eerste helft, minuut 3. Na een povere vrije trap van Mercier, probeert Cercle een eerste keer in de tegenaanval te gaan. De zuivere passing ontbreekt om tot een eerste mogelijkheid te komen. . Na een povere vrije trap van Mercier, probeert Cercle een eerste keer in de tegenaanval te gaan. De zuivere passing ontbreekt om tot een eerste mogelijkheid te komen.

2' eerste helft, minuut 2.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Cercle en OH Leuven zijn eraan begonnen. Boeken de Bruggelingen 6 op 6 of zit er een eerste seizoenszege in voor OHL? . Aftrap Cercle en OH Leuven zijn eraan begonnen. Boeken de Bruggelingen 6 op 6 of zit er een eerste seizoenszege in voor OHL?



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:26 vooraf, 18 uur 26.

18:26 vooraf, 18 uur 26. De countdown weerklinkt. We maken ons op voor de aftrap! . De countdown weerklinkt. We maken ons op voor de aftrap!

18:22 vooraf, 18 uur 22. De supporters baden in het zonnetje op de tribune, aangenaam voetbalweer dus. Over een kleine 10 minuten trapt Cercle zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen op gang. Loodst Yves Vanderhaeghe zijn manschappen meteen naar een 2e zege op een rij? . De supporters baden in het zonnetje op de tribune, aangenaam voetbalweer dus. Over een kleine 10 minuten trapt Cercle zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen op gang. Loodst Yves Vanderhaeghe zijn manschappen meteen naar een 2e zege op een rij?



18:09 vooraf, 18 uur 09. Raemaekers vervangt Patris. Ook OHL miste zijn competitiestart niet met een puntendeling tegen Zulte Waregem. De jonge Louis Patris begint er dit keer aan op de bank, Toon Raemaekers mag dit keer tonen wat hij in zijn mars heeft. Het is voor Raemaekers zijn eerste basisplek van het seizoen, vorig seizoen mocht hij al 11 keer opdraven. . Raemaekers vervangt Patris Ook OHL miste zijn competitiestart niet met een puntendeling tegen Zulte Waregem. De jonge Louis Patris begint er dit keer aan op de bank, Toon Raemaekers mag dit keer tonen wat hij in zijn mars heeft. Het is voor Raemaekers zijn eerste basisplek van het seizoen, vorig seizoen mocht hij al 11 keer opdraven.

18:05 vooraf, 18 uur 05.

18:04 vooraf, 18 uur 04. Weinig reden tot wisselen voor Vanderhaeghe. Na de zege tegen Beerschot heeft Cercle-coach Yves Vanderhaeghe geen reden om zijn volledige basiselftal door elkaar te halen. Achterin is er een eerste basisplaats voor de Serviër Boris Popovic. Hij neemt de plek in van de geblesseerde Senna Miangue. Verder komt ook nog Velkovski in de ploeg voor de Braziliaan Vitinho. Hij moet dit keer vrede nemen met een plaatsje op de bank. . Weinig reden tot wisselen voor Vanderhaeghe Na de zege tegen Beerschot heeft Cercle-coach Yves Vanderhaeghe geen reden om zijn volledige basiselftal door elkaar te halen. Achterin is er een eerste basisplaats voor de Serviër Boris Popovic. Hij neemt de plek in van de geblesseerde Senna Miangue. Verder komt ook nog Velkovski in de ploeg voor de Braziliaan Vitinho. Hij moet dit keer vrede nemen met een plaatsje op de bank.