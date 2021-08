LIVE: Scoren lukt voorlopig niet op de Bosuil voor Antwerp en KVK

73' tweede helft, minuut 73. KVK valt met veel aan, maar verdedigt ook met veel en daar heeft Antwerp het moeilijk mee. De thuisploeg vindt zelden een gaatje. Het komt alleen van Benson. . KVK valt met veel aan, maar verdedigt ook met veel en daar heeft Antwerp het moeilijk mee. De thuisploeg vindt zelden een gaatje. Het komt alleen van Benson.

69' tweede helft, minuut 69. Het blijft een leuke match, die nog altijd alle kanten uit kan. Seck moet voorkomen dat Gueye gevaarlijk kan worden na een prima voorzet van D'Haene. Kortrijk is na een moeilijk begin van de tweede helft opnieuw in de match gekomen.

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij KV Kortrijk, Gilles Dewaele erin, Marlos Moreno eruit wissel Marlos Moreno Gilles Dewaele

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij KV Kortrijk, Mathias Fixelles erin, Teddy Chevalier eruit wissel Teddy Chevalier Mathias Fixelles

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Antwerp, Alexis De Sart erin, Louis Verstraete eruit wissel Louis Verstraete Alexis De Sart

64' tweede helft, minuut 64. De match van Louis Verstraete, Moreno en Rougeaux zit erop. Verstraete had niet zijn beste match en mag gaan rusten. De Sart is zijn vervanger. Bij KVK zien we zelfs twee nieuwe spelers. Dewaele komt in de plaats van Moreno, de Colombiaan is moe gestreden. Fixelles (vorig jaar nog Union) vervangt Chevalier en gaat als een soort 10 achter spits Gueye spelen.

62' tweede helft, minuut 62. Er zit tempo in de match en er zijn kansen, maar er staan nog twee nulletjes op het bord. Tom Boudeweel op radio 1.

60' Gele kaart voor Faïz Selemani van KV Kortrijk tijdens tweede helft, minuut 60 Faïz Selemani KV Kortrijk

60' tweede helft, minuut 60. Butez houdt zijn ploeg recht. Chevalier blijft koelbloedig voor doel en kan daardoor van heel dichtbij schieten op doel, maar Butez zorgt voor een fantastische redding.

58' tweede helft, minuut 58. Antwerp ontsnapt drie keer in een actie. Kortrijk stond sinds de pauze onder druk, maar is opeens wel heel dicht bij een goal. Drie keer zelfs. Moreno zet een knappe en vooral heel snelle actie op, maar kan alleen niet meer goed afdrukken. Chevalier neemt over, maar zijn schot wordt van de lijn gehaald. Selemani mag het vanop afstand proberen in de rebound, maar schiet rakelings over.

57' tweede helft, minuut 57. Heel bizar dat Radovanovic nog altijd op het veld staat. Tom Boudeweel op radio 1.

54' tweede helft, minuut 54. De Laet snapt niet dat niemand kan binnen tikken. Een corner van Fischer raakt verstrikt in een geharrewar voor doel en valt zo vlak voor de doellijn aan de tweede paal. Niemand van Antwerp kan binnen duwen. De Laet begrijpt het niet.

53' tweede helft, minuut 53. Radovanovic staat opnieuw op het veld. Het lijkt oké te zijn met Radovanovic. De Serviër staat gewoon opnieuw op het veld.

48' tweede helft, minuut 48. Wat is er aan de hand met Radovanovic ? Heel even kippenvel. Heel even is er paniek in het stadion. Kortrijk-verdediger Radovanovic kopt op een bal en zakt dan in elkaar zonder dat er iemand in de buurt is. Dat roept heel slechte herinneringen op, maar gelukkig staat hij vrij snel zelfstandig opnieuw recht.

47' tweede helft, minuut 47. Fischer laat het liggen !! De tweede helft begint bijna perfect voor Antwerp. Een verre inworp vliegt voorbij alles en iedereen en valt ver aan de tweede paal voor de voet van Fischer. Die lijkt te scoren, maar via de buitenkant van de paal, vliegt de bal buiten. Hij is boos op zichzelf.

46' tweede helft, minuut 46. Begin tweede helft. De bal rolt opnieuw op de Bosuil en twee nieuwe voeten krijgen de kans om die bal te beroeren. Bataille is Quirynen komen vervangen.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:46 rust, 21 uur 46. Vervanging bij Antwerp, Jelle Bataille erin, Robbe Quirynen eruit wissel Robbe Quirynen Jelle Bataille

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen