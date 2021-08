LIVE: Nieuwkomer Fischer start meteen in de basis bij Antwerp tegen Kortrijk

4' Blessure. Badamosi heeft bij zijn misser zichzelf pijn gedaan. Hij probeerde de bal binnen te glijden, maar gleed vooral hard met zijn enkel tegen de paal. Hij lijkt wel nog verder te kunnen. . eerste helft, minuut 4. Blessure Badamosi heeft bij zijn misser zichzelf pijn gedaan. Hij probeerde de bal binnen te glijden, maar gleed vooral hard met zijn enkel tegen de paal. Hij lijkt wel nog verder te kunnen.

2' eerste helft, minuut 2. Wat een blitzstart van Kortrijk. Alles en iedereen wordt meteen op snelheid gepakt door de bezoekers. Chevalier legt de bal bij zijn eerste baltoets perfect klaar voor Badamosi aan de tweede paal en die mist eigenlijk onbegrijpelijk. Antwerp ontsnapt. . Wat een blitzstart van Kortrijk Alles en iedereen wordt meteen op snelheid gepakt door de bezoekers. Chevalier legt de bal bij zijn eerste baltoets perfect klaar voor Badamosi aan de tweede paal en die mist eigenlijk onbegrijpelijk. Antwerp ontsnapt.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:47 vooraf, 20 uur 47. We zijn niet naar hier gekomen om enkel te verdedigen. We hebben ook gezien dat zij tegen KV Mechelen kansen weggaven aan de tegenstander. Luka Elsner. We zijn niet naar hier gekomen om enkel te verdedigen. We hebben ook gezien dat zij tegen KV Mechelen kansen weggaven aan de tegenstander. Luka Elsner

20:44 vooraf, 20 uur 44. De match op KVM was moeilijk voor ons. Zowel offensief als defensief. Ik hoop dat het vanavond beter wordt. Al wordt het ook nu weer een moeilijke match. Waarom Fischer in de basis begint? Hij heeft een goede rechtse en linkse voet, kan dribbelen en heeft een goede voorzet, dus hij brengt offensief iets bij. Brian Priske. De match op KVM was moeilijk voor ons. Zowel offensief als defensief. Ik hoop dat het vanavond beter wordt. Al wordt het ook nu weer een moeilijke match. Waarom Fischer in de basis begint? Hij heeft een goede rechtse en linkse voet, kan dribbelen en heeft een goede voorzet, dus hij brengt offensief iets bij. Brian Priske

20:39 vooraf, 20 uur 39.

20:21 vooraf, 20 uur 21. Een wissel bij Antwerp. In vergelijking met de openingsmatch tegen KV Mechelen start Antwerp aan zijn tweede match met een nieuwe naam. Nieuwkomer Fischer start meteen in de basis als vervanger van Soussi. Voor de rest geen wissels. Onder meer Bataille en De Sart zitten opnieuw op de bank. en Antwerp kan nog altijd niet rekenen op Balikwisha, Haroun en Engels. . Een wissel bij Antwerp In vergelijking met de openingsmatch tegen KV Mechelen start Antwerp aan zijn tweede match met een nieuwe naam. Nieuwkomer Fischer start meteen in de basis als vervanger van Soussi. Voor de rest geen wissels.



20:08 vooraf, 20 uur 08. Wat goed is, moet je niet wisselen. Geen wissels in de basisploeg van Kortrijk in vergelijking met de eerste match tegen Seraing. Chevalier en Badamosi beginnen in de spits. Moreno en Selemani moeten op de flanken voor de toevoer zorgen. Dewaele begint wel nog op de bank. . Wat goed is, moet je niet wisselen Geen wissels in de basisploeg van Kortrijk in vergelijking met de eerste match tegen Seraing. Chevalier en Badamosi beginnen in de spits. Moreno en Selemani moeten op de flanken voor de toevoer zorgen.

10:26 vooraf, 10 uur 26. KVK-speler van het Seizoen is terug. Bij KV Kortrijk beschikt coach Luka Elsner over een volledig fitte spelersgroep. Gilles Dewaele is fit na een blessure aan zijn adductoren, hij was "De Kerel van het Seizoen" vorig jaar. Ook centrale verdediger Trent Sainsbury is speelklaar. Daardoor zal Elsner keuzes moeten maken in het hart van de verdediging, met ook Derijck en Radovanovic. . KVK-speler van het Seizoen is terug Bij KV Kortrijk beschikt coach Luka Elsner over een volledig fitte spelersgroep. Gilles Dewaele is fit na een blessure aan zijn adductoren, hij was "De Kerel van het Seizoen" vorig jaar.



10:24 vooraf, 10 uur 24. Vooral in het begin van de wedstrijd wordt het opletten, want Antwerp zal zich meteen willen tonen na de nederlaag op KV Mechelen. KVK-coach Luka Elsner. Vooral in het begin van de wedstrijd wordt het opletten, want Antwerp zal zich meteen willen tonen na de nederlaag op KV Mechelen KVK-coach Luka Elsner

10:17 vooraf, 10 uur 17. Speelminuten voor nieuwe Antwerp-spits Fischer? Antwerp kan nog altijd niet rekenen op aanwinst Balikwisha. Ook Haroun en Engels zijn nog niet inzetbaar, terwijl Miyoshi met Japan in de halve finales staat van het olympisch voetbaltoernooi. Wie wel in de selectie van Brian Priske zit, is nieuwkomer Viktor Fischer. De Deense spits is sinds vrijdag Antwerp-speler. Verzamelt hij vandaag al zijn eerste speelminuten? . Speelminuten voor nieuwe Antwerp-spits Fischer? Antwerp kan nog altijd niet rekenen op aanwinst Balikwisha. Ook Haroun en Engels zijn nog niet inzetbaar, terwijl Miyoshi met Japan in de halve finales staat van het olympisch voetbaltoernooi.



10:15 Antwerp mist nog altijd Miyoshi, die op medaillejacht is in Tokio. vooraf, 10 uur 15. Antwerp mist nog altijd Miyoshi, die op medaillejacht is in Tokio

10:14 De kern van KVK-coach Luka Elsner is helemaal fit. vooraf, 10 uur 14. De kern van KVK-coach Luka Elsner is helemaal fit

10:12 vooraf, 10 uur 12. Antwerp en KVK sluiten speeldag 2 af. Op de Bosuil kijkt Antwerp om 21 uur KV Kortrijk in de ogen. Antwerp liep op de openingsspeeldag tegen een 3-2-nederlaag aan tegen KV Mechelen. KV Kortrijk boekte een vlotte 2-0-zege tegen Seraing. . Antwerp en KVK sluiten speeldag 2 af Op de Bosuil kijkt Antwerp om 21 uur KV Kortrijk in de ogen. Antwerp liep op de openingsspeeldag tegen een 3-2-nederlaag aan tegen KV Mechelen. KV Kortrijk boekte een vlotte 2-0-zege tegen Seraing.

Opstelling Antwerp. Jean Butez, Aurélio Buta, Ritchie De Laet, Abdoulaye Seck, Robbe Quirynen, Benson Manuel, Birger Verstraete, Pieter Gerkens, Louis Verstraete, Viktor Fischer, Michael Frey Opstelling Antwerp Jean Butez, Aurélio Buta, Ritchie De Laet, Abdoulaye Seck, Robbe Quirynen, Benson Manuel, Birger Verstraete, Pieter Gerkens, Louis Verstraete, Viktor Fischer, Michael Frey

Opstelling KV Kortrijk. Marko Ilic, Lucas Rougeaux, Timothy Derijck, Aleksandar Radovanovic, Kristof D'Haene, Marlos Moreno, Kevin Vandendriessche, Ante Palaversa, Faïz Selemani, Mohamed Badamosi, Teddy Chevalier Opstelling KV Kortrijk Marko Ilic, Lucas Rougeaux, Timothy Derijck, Aleksandar Radovanovic, Kristof D'Haene, Marlos Moreno, Kevin Vandendriessche, Ante Palaversa, Faïz Selemani, Mohamed Badamosi, Teddy Chevalier