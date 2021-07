Wint AA Gent voor het eerst sinds 2012 zijn openingswedstrijd?

Misschien roteer ik wel, het worden drukke weken als we ons plaatsen voor de groepsfase van de Conference League. Eén ding staat vast. Heel wat jongens zullen over een maand in de basis gestaan hebben."

vooraf, 10 uur 12. "Gelukkig is er maar één kunstgrasveld". Na de 4-0 tegen Valerenga wil AA Gent ook in de competitie goed beginnen tegen STVV. Geen leuke trip om aan het seizoen te beginnen, beseft ook Hein Vanhaezebrouck. ¿Het is niet de meest aangename verplaatsing. Iedere ploeg heeft het daar moeilijk.¿ "In de winter is zo'n kunstgrasveld fijn, want dan ondervind je geen last aan de grasmat, maar bij goed weer heb je er weinig aan. Gelukkig is er maar één zo¿n veld in onze competitie." .