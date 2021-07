LIVE: Mboyo wist razendsnelle Gentse openingsgoal uit

Fase per fase

24' eerste helft, minuut 24. De match is na de 1-1 vrij evenwichtig geworden. AA Gent probeert het spel te maken, STVV loert wat meer op de counter. De grote kansen zijn echter schaars.

22' eerste helft, minuut 22. Koita en Brüls vinden elkaar op rechts. Met links dropt de voormalige Gentenaar de bal richting de tweede paal, maar die cross is te scherp voor Matsubara.

18' eerste helft, minuut 18. Bij STVV is er enthousiasme na de snelle gelijkmaker, maar ze mogen ook niet te naïef zijn in de duels. Odjidja gooit een vrijschop in de pot: Schmidt plukt makkelijk.

15' eerste helft, minuut 15. Bij Pius is er even een kortsluiting. Hij speelt de bal blind terug naar zijn doelman, maar die stond niet in de richting van zijn terugspeelbal. Schmidt rept zich om de bal naast zijn doel te tackelen, al zou de bal niet tussen de palen beland zijn.

14' eerste helft, minuut 14.

14' eerste helft, minuut 14. AA Gent liet zich ringeloren: alleen Mboyo stond in de zestien, maar toch werd hij uit het oog verloren. Glenn Martens (commentator Radio 1)

12' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 12 door Ilombe Mboyo van STVV. 1, 1. goal STVV KAA Gent 26' 1 1

12' eerste helft, minuut 12. Gelijkmaker! De eerste flitsende aanval van STVV levert de 1-1 op. Centraal achterin bij AA Gent kijken ze alleen naar Matsubara op links. Mboyo loopt slim en duwt de gelijkmaker aan de tweede paal met veel vrijheid binnen.

11' eerste helft, minuut 11. Een hongerig AA Gent zet STVV klem. Langs de zijlijn wordt Brüls toch eens bereikt, maar hij dribbelt zichzelf.

8' eerste helft, minuut 8. Achteraan laat STVV zich op veel slordigheden betrappen. Tot drie keer toe missen ze hun tussenkomst, Samoise profiteert niet.

6' eerste helft, minuut 6. Caufriez rukt op, maar na balverlies ligt er natuurlijk ruimte in de Limburgse defensie. Gent speelt het echter niet goed uit.

5' eerste helft, minuut 5. Het is afwachten of AA Gent STVV meteen wil afmaken. Glenn Martens (commentator Radio 1)

3' eerste helft, minuut 3. Een jaar geleden klom STVV meteen op voorsprong, nu zijn de rollen dus omgedraaid. Gent zit meteen in een zetel.

3' eerste helft, minuut 3.

2' eerste helft, minuut 2. Razendsnelle Gentse voorsprong! De Gentse kassa rinkelt al. Een corner belandt in de kluts tot bij Hanche-Olsen: hij laat Schmidt van dichtbij kansloos.

2' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 2 door Andreas Hanche-Olsen van KAA Gent. 0, 1. goal STVV KAA Gent 26' 0 1

1' eerste helft, minuut 1. Bij de thuisploeg kun je moeilijk spreken van een facelift. Er is een nieuwe coach, maar die beschikt amper over nieuwkomers. Door de vertrekkers, jongens in Tokio en een sterkhouder als Suzuki met transferkoorts, moet Bernd Hollerbach roeien met de riemen die hij heeft.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Voor de fans van beide ploegen is dit een déjà vu. Vorig seizoen verloor AA Gent hier op de eerste speeldag met 2-1. Wat wordt het verdict vandaag?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen