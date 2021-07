AA Gent schudt het syndroom van de eerste speeldag niet van zich af

Geen enkele topclub in de Jupiler Pro League heeft zijn eerste opdracht gewonnen. Ook AA Gent was in hetzelfde bedje ziek. Geen verrassing, want Gent is al sinds 2012 niet op de afspraak op de 1e speeldag. STVV heeft de 2-1-zege bovendien niet gestolen, al werd het nog erg link in de extra tijd.