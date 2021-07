Aftellen naar 20.45 u: Opent Genk het seizoen met zege tegen Standard?

Fase per fase

We zijn nog beter geworden dan vorig jaar. Als we ook beter willen doen, betekent dat dat we ambitieus kunnen en moeten zijn. En dat mag je ook uitspreken. John van den Brom.

19:43 vooraf, 19 uur 43. Arteaga start, Juklerod op de bank. Bij Genk zijn de Colombianen in de defensie nog niet inzetbaar. Van den Brom kiest dus min of meer voor dezelfde namen als in de (verloren) Supercup tegen Club Brugge. Alleen Toma en Juklerod, die niet konden overtuigen vorige week, verhuizen naar de bank. Arteaga en Hrosovsky komen in de ploeg. . Arteaga start, Juklerod op de bank Bij Genk zijn de Colombianen in de defensie nog niet inzetbaar. Van den Brom kiest dus min of meer voor dezelfde namen als in de (verloren) Supercup tegen Club Brugge. Alleen Toma en Juklerod, die niet konden overtuigen vorige week, verhuizen naar de bank. Arteaga en Hrosovsky komen in de ploeg.

19:37 vooraf, 19 uur 37. Leye zet 19-jarige Al-Dakhil in de basis. Door de financiële perikelen bij Standard moet Mbaye Leye vooral naar de eigen jeugd kijken om vacante posities in te vullen. Zo wordt achterin het vertrek van Vanheusden opgevangen door de nog maar 19-jarige Ameen Al-Dakhil, die zich in de voorbereiding al heeft mogen bewijzen. Voor het overige zijn het de verwachten namen. . Leye zet 19-jarige Al-Dakhil in de basis Door de financiële perikelen bij Standard moet Mbaye Leye vooral naar de eigen jeugd kijken om vacante posities in te vullen. Zo wordt achterin het vertrek van Vanheusden opgevangen door de nog maar 19-jarige Ameen Al-Dakhil, die zich in de voorbereiding al heeft mogen bewijzen. Voor het overige zijn het de verwachten namen.

19:35 De eerste basiself van het seizoen bij Standard:. vooraf, 19 uur 35. De eerste basiself van het seizoen bij Standard:

11:04 vooraf, 11 uur 04. Live op sporza.be en Radio 1. Wij zijn er ook in het dit nieuwe voetbalseizoen live bij. Met online verzorgen we live tekstverslaggeving, maar hier in de rechterkant staat ook de knop "Luister live". Daarmee kunt u de uitzending op Radio 1 volgen. Daar geeft Tom Boudeweel commentaar. . Live op sporza.be en Radio 1 Wij zijn er ook in het dit nieuwe voetbalseizoen live bij. Met online verzorgen we live tekstverslaggeving, maar hier in de rechterkant staat ook de knop "Luister live". Daarmee kunt u de uitzending op Radio 1 volgen. Daar geeft Tom Boudeweel commentaar.

08:24 Mbaye Leye en co kunnen straks weer rekenen op de fans. 1/3 van de totale capaciteit op Sclessin mag gevuld worden. "We hebben al gezien dat het publiek punten kan opleveren", vertelde Leye op de persconferentie. vooraf, 08 uur 24. Mbaye Leye en co kunnen straks weer rekenen op de fans. 1/3 van de totale capaciteit op Sclessin mag gevuld worden. "We hebben al gezien dat het publiek punten kan opleveren", vertelde Leye op de persconferentie.

08:23 In de selectie bij Genk ontbreekt de naam van Thorstvedt nog. Lucumi is er dan weer wel bij. . vooraf, 08 uur 23. In de selectie bij Genk ontbreekt de naam van Thorstvedt nog. Lucumi is er dan weer wel bij.

Opstelling Standard. Arnaud Bodart, Moussa Sissako Opstelling Standard Arnaud Bodart, Moussa Sissako

Opstelling KRC Genk. Maarten Vandevoordt, Mark McKenzie, Mujaid Sadick, Gerardo Arteaga, Junya Ito, Bryan Heynen, Theo Bongonda, Mike Trésor, Patrik Hrošovský, Paul Onuachu, Ángelo Preciado Opstelling KRC Genk Maarten Vandevoordt, Mark McKenzie, Mujaid Sadick, Gerardo Arteaga, Junya Ito, Bryan Heynen, Theo Bongonda, Mike Trésor, Patrik Hrošovský, Paul Onuachu, Ángelo Preciado