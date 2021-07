Zulte Waregem-coach Dury opent bij OHL: "Dit seizoen moeten we wél goed starten"

"We hebben dan wel een fantastische remonte gemaakt, maar dit seizoen moeten we meteen goed starten."

ZW-coach Francky Dury begint aan zijn laatste jaar bij Zulte Waregem. De ancien, die al om en bij de 20 jaar bij de club vertoeft, wil het seizoen beter aanvatten dan vorig jaar, maar met uitduels naar Leuven en Sint-Truiden en thuismatchen tegen Standard, Club Brugge en Charleroi is de start pittig: "Dat zal erg belangrijk zijn om een beter gevoel te hebben. Vorig jaar stonden we met 7 op 30 na 10 speeldagen."

vooraf, 11 uur 04. OHL is nog zoekende, Mercier succesvol tegen ZW. Marc Brys gaf het eerder deze week al aan, dat zijn team er nog niet helemaal staat. "De groep is er klaar voor, maar nog onvolledig om zich optimaal te wapenen voor de strijd. Er moeten nog automatismen in de groep sluipen." Opmerkelijk: Zulte Waregem ligt aanvoerder Xavier Mercier. Vorig seizoen was de Fransman goed voor 2 goals en 2 assists tegen Dury en co. "En in mijn eerste derby met Kortrijk scoorde ik het enige doelpunt tegen Zulte Waregem." .