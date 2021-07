Ook OH Leuven en Zulte Waregem openen met een 1-1-gelijkspel

Marc Brys (coach OH Leuven): ‘Ik heb iets te veel overtredingen gezien, vooral van de tegenpartij. Daardoor had de scheidsrechter het soms moeilijk om de juiste beslissingen te nemen en dat duwt de wedstrijd toch in een bepaalde richting. Uiteindelijk komen we ook tegen tien spelers te staan en dan moet je zelf minder met randzaken bezig zijn en meer met de core business: kansen afmaken en die wedstrijd doodmaken. Op voorhand had ik dit een goeie uitslag gevonden, maar achteraf zeg ik dat we twee punten hebben verloren.”



Francky Dury (coach Zulte Waregem): “We hadden goeie momenten, maar kenden er ook een aantal moeilijkere, zoals de kopbal van Henry of de strafschop. Die wil ik vanavond zeker nog eens in detail bekijken, want ik betwijfel of het er wel een was. Ook de rode kaart is jammer, maar twee keer geel kan altijd voorvallen. Aan de andere kant was de tackle van Ngawa op Govea ook erg hard. Als daar ook rood wordt getrokken, nemen we misschien wat meer mee naar huis. Ik ben voornamelijk blij dat veel jongens echt tot het gaatje zijn gegaan, ook al is het nog vroeg in het seizoen en stonden we met z’n tienen te voetballen.”