LIVE: Neemt een tienkoppig Zulte Waregem nog een punt mee uit Leuven?

79' tweede helft, minuut 79. Srarfi laat zich meteen gelden. Srarfi staat nog maat net op het veld en hij heeft al twee overtredingen en een gele kaart achter zijn naam staan. Knap seizoensbegin. . Srarfi laat zich meteen gelden Srarfi staat nog maat net op het veld en hij heeft al twee overtredingen en een gele kaart achter zijn naam staan. Knap seizoensbegin.

79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij Zulte Waregem, Bassem Srarfi erin, Jean-Luc Dompé eruit wissel Jean-Luc Dompé Bassem Srarfi

77' tweede helft, minuut 77. De doelmannen hebben hun werk, hoor! Romo met de interceptie op een voorzet naar Gano en Bostyn aan de overkant hetzelfde doen. . De doelmannen hebben hun werk, hoor! Romo met de interceptie op een voorzet naar Gano en Bostyn aan de overkant hetzelfde doen.

74' tweede helft, minuut 74. Al-Tamari zet zich nog eens door op rechts! Ondanks een por van Dompé krijgt hij de bal nog voor doel, waar Henry net te hard moet uitwijken om zijn kopbal nog tussen de palen te krijgen. OHL heeft nog een dik kwartier. . Al-Tamari zet zich nog eens door op rechts! Ondanks een por van Dompé krijgt hij de bal nog voor doel, waar Henry net te hard moet uitwijken om zijn kopbal nog tussen de palen te krijgen. OHL heeft nog een dik kwartier.

74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij OH Leuven, Daan Vekemans erin, Siebe Schrijvers eruit wissel Siebe Schrijvers Daan Vekemans

71' Romo moet zich strekken. Dompé komt vanop links snedig naar binnen om dan meteen uit te halen met zijn rechter. Zijn schot zoeft richting verste paal, waar Romo de bal nog net in hoekschop kan tikken. En dat was nodig! . tweede helft, minuut 71. Romo moet zich strekken Dompé komt vanop links snedig naar binnen om dan meteen uit te halen met zijn rechter. Zijn schot zoeft richting verste paal, waar Romo de bal nog net in hoekschop kan tikken. En dat was nodig!

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Zulte Waregem, Saido Berahino erin, Omar Govea eruit wissel Omar Govea Saido Berahino

70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij Zulte Waregem, Zinho Gano erin, Jelle Vossen eruit wissel Jelle Vossen Zinho Gano

70' tweede helft, minuut 70. Het plan-B van Dury wordt ontplooid. Gano en Berahino komen Vossen en Govea vervangen. Kunnen zij de mannen van het doelpunt en de assist evenaren? . Het plan-B van Dury wordt ontplooid. Gano en Berahino komen Vossen en Govea vervangen. Kunnen zij de mannen van het doelpunt en de assist evenaren?

70' Gele kaart voor Pierre Yves Ngawa van OH Leuven tijdens tweede helft, minuut 70 Pierre Yves Ngawa OH Leuven

70' tweede helft, minuut 70. Ngawa met twee benen vooruit. Ngawa gaat met twee benen in de tackle. In VAR-tijden is dat allerminst aangeraden. . Ngawa met twee benen vooruit Ngawa gaat met twee benen in de tackle. In VAR-tijden is dat allerminst aangeraden.

64' tweede helft, minuut 64. Van Aken moet gaan douchen! Joost van Aken mag vroegtijdig gaan douchen! De Nederlander pakt uit met een iets te enthousiast block bij Henry. Bert Put leek eerst geen tweede geel te geven, maar na een minuut komt die er toch. Zulte Waregem met z'n tienen! . Van Aken moet gaan douchen! Joost van Aken mag vroegtijdig gaan douchen! De Nederlander pakt uit met een iets te enthousiast block bij Henry. Bert Put leek eerst geen tweede geel te geven, maar na een minuut komt die er toch. Zulte Waregem met z'n tienen!

62' Tweede gele kaart voor Joost van Aken van Zulte Waregem tijdens tweede helft, minuut 62 Joost van Aken Zulte Waregem

61' tweede helft, minuut 61. OH Leuven vergeet de counter af te ronden! Na een hoekschop van Zulte Waregem kan OH Leuven bliksemsnel counteren! Al-Tamari hoeft alleen maar de juiste pass te geven, maar de Jordaniër heeft daar te veel tijd voor nodig en zo is dé kans op de 2-1 voorbij. . OH Leuven vergeet de counter af te ronden! Na een hoekschop van Zulte Waregem kan OH Leuven bliksemsnel counteren! Al-Tamari hoeft alleen maar de juiste pass te geven, maar de Jordaniër heeft daar te veel tijd voor nodig en zo is dé kans op de 2-1 voorbij.

57' Sormo met een heerlijke ren. Sormo rent de volledige rechterflank af en komt ook nog eens tot een schot! Romo is geklopt, maar de poging van de Noor rolt via de buitenkant van de paal richting hoekschopvlag! . tweede helft, minuut 57. Sormo met een heerlijke ren Sormo rent de volledige rechterflank af en komt ook nog eens tot een schot! Romo is geklopt, maar de poging van de Noor rolt via de buitenkant van de paal richting hoekschopvlag!

56' tweede helft, minuut 56. OHL bokst nog eens een aanval in elkaar. De voorzet van De Norre belandt voorbij de tweede paal bij Bese, die recht op een bezoekende verdediger kopt. De tweede bal rolt in de voeten van Malinov, die de bal wild een meter of tien over knalt, als het niet meer is. . OHL bokst nog eens een aanval in elkaar. De voorzet van De Norre belandt voorbij de tweede paal bij Bese, die recht op een bezoekende verdediger kopt. De tweede bal rolt in de voeten van Malinov, die de bal wild een meter of tien over knalt, als het niet meer is.

54' De Norre speelt met vuur. De Norre verslikt zich in de bal en laat die daardoor zomaar afsnoepen door Sissako! Die lijkt te gaan breedleggen tot bij Govea, maar gaat toch voor eigen kans. Gelukkig voor de bezoekers lette Romo goed op en kan die de poging onschadelijk maken. . tweede helft, minuut 54. De Norre speelt met vuur De Norre verslikt zich in de bal en laat die daardoor zomaar afsnoepen door Sissako! Die lijkt te gaan breedleggen tot bij Govea, maar gaat toch voor eigen kans. Gelukkig voor de bezoekers lette Romo goed op en kan die de poging onschadelijk maken.

49' tweede helft, minuut 49. En die Al-Tamari laat zich meteen opmerken! De Jordaniër snelt op rechts naar een lange bal en is sneller bij het leer dan Van Aken, die meteen geel krijgt. Dat is al het vierde karton voor de bezoekers. . En die Al-Tamari laat zich meteen opmerken! De Jordaniër snelt op rechts naar een lange bal en is sneller bij het leer dan Van Aken, die meteen geel krijgt. Dat is al het vierde karton voor de bezoekers.

48' tweede helft, minuut 48. Louis Patris is binnen gebleven. Al-Tamari is de eerste invaller van de wedstrijd. Hij kwam Patris tijdens de rust vervangen. . Louis Patris is binnen gebleven Al-Tamari is de eerste invaller van de wedstrijd. Hij kwam Patris tijdens de rust vervangen.