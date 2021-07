LIVE: Helpt debutant Hubert Zulte-Waregem meteen voorbij ex-club OHL?

7' eerste helft, minuut 7. In de openingsfase is het nog wat zoeken naar de onderlinge machtsverhoudingen. OHL lijkt net iets sneller en steviger te zijn, al volstaat dat zeker nog niet om een kans af te dwingen. . In de openingsfase is het nog wat zoeken naar de onderlinge machtsverhoudingen. OHL lijkt net iets sneller en steviger te zijn, al volstaat dat zeker nog niet om een kans af te dwingen.

5' eerste helft, minuut 5.

4' eerste helft, minuut 4. Hubert tikt al snel op de tenen van Schrijvers. Je zou toch denken dat de ex-Leuvenaar moet weten hoe zijn voormalige ploegmaats spelen. Toch trapt hij al snel in de val.

1' eerste helft, minuut 1. De Bock kan ongestoord oprukken en wordt ook niet aangevallen wanneer hij Dompé de diepte wil insturen. Alleen is zijn pass net te hard en wordt de eerste bezoekende aanval al snel weer afgebroken.

1' eerste helft, minuut 1. De bal rolt aan Den Dreef. Het nieuwe voetbalseizoen is nu ook in Leuven op gang getrapt! Kan OHL de West-Vlamingen verslaan? Vorig seizoen deden ze dat in elk geval in beide duels.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

16:13 vooraf, 16 uur 13. Team Bart. De spelers van OHL dragen een rouwband en een t-shirt, waarop 'Team Bart' gedrukt staat. Een eerbetoon aan physical coach Bart Van Lancker, die gisteren overleed na een slepende ziekte.

16:04 vooraf, 16 uur 04. Nog 10 minuten! En dan kunnen OHL en Zulte Waregem onderling uitmaken wie tenminste voor enkele uren leider wordt en - nog belangrijker - een prima start kent in deze jaargang.

15:58 vooraf, 15 uur 58.

15:54 Gano op weg naar een bijzondere statistiek. Zinho Gano start vanop de bank, maar kan uiteraard invallen bji Zulte Waregem. Als dat gebeurt, speelt hij al voor de 8e verschillende club in de Jupiler Pro League. Eerder debuteerde hij al voor Club, Moeskroen, Waasland-Beveren, KV Oostende, Genk, Antwerp en Kortrijk. vooraf, 15 uur 54.

15:46 vooraf, 15 uur 46. Dury verwelkomt wel veel nieuwkomers. Dan is dat bij Zulte Waregem een ander verhaal. Met Van Aken, Hubert, Vigen en Sormo krijgen maar liefst vier spelers hun debuut voor hun nieuwe club. Het is vooral uitkijken naar de wedstrijd van David Hubert, die vorig jaar nog 33 wedstrijden speelde voor OHL.

15:43 vooraf, 15 uur 43.

15:40 vooraf, 15 uur 40. Weinig nieuwe namen in Leuven. Bij OHL zien we voornamelijk bekende namen op het wedstrijdblad staan. Uitblinkers Mercier en Henry staan naar goeie gewoonte in de basis. Centraal achterin krijgt Lyon-huurling Cenk Özkaçar meteen de kans om zich te onderscheiden. De Norre werd na zijn leenbeurt ook definitief overgenomen van Genk, maar een nieuwkomer kunnen we hem moeilijk noemen.



15:34 vooraf, 15 uur 34.

11:09 vooraf, 11 uur 09. Dury: "Dit seizoen meteen goed starten". ZW-coach Francky Dury begint aan zijn laatste jaar bij Zulte Waregem. De ancien, die al om en bij de 20 jaar bij de club vertoeft, wil het seizoen beter aanvatten dan vorig jaar, maar met uitduels naar Leuven en Sint-Truiden en thuismatchen tegen Standard, Club Brugge en Charleroi is de start pittig: "Dat zal erg belangrijk zijn om een beter gevoel te hebben. Vorig jaar stonden we met 7 op 30 na 10 speeldagen." "We hebben dan wel een fantastische remonte gemaakt, maar dit seizoen moeten we meteen goed starten." Dury mist straks Ibrahima Seck met een knieblessure.

"We hebben dan wel een fantastische remonte gemaakt, maar dit seizoen moeten we meteen goed starten."

Dury mist straks Ibrahima Seck met een knieblessure.

11:08 vooraf, 11 uur 08.

11:07 vooraf, 11 uur 07.

11:05 vooraf, 11 uur 05.

11:05 vooraf, 11 uur 05. OHL is nog zoekende, Mercier succesvol tegen ZW. Marc Brys gaf het eerder deze week al aan, dat zijn team er nog niet helemaal staat. "De groep is er klaar voor, maar nog onvolledig om zich optimaal te wapenen voor de strijd. Er moeten nog automatismen in de groep sluipen." Opmerkelijk: Zulte Waregem ligt aanvoerder Xavier Mercier. Vorig seizoen was de Fransman goed voor 2 goals en 2 assists tegen Dury en co. "En in mijn eerste derby met Kortrijk scoorde ik het enige doelpunt tegen Zulte Waregem."

Opmerkelijk: Zulte Waregem ligt aanvoerder Xavier Mercier. Vorig seizoen was de Fransman goed voor 2 goals en 2 assists tegen Dury en co. "En in mijn eerste derby met Kortrijk scoorde ik het enige doelpunt tegen Zulte Waregem."