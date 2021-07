Uitgekookt Charleroi schenkt Edward Still een debuut in stijl tegen KV Oostende

KV Oostende - Charleroi in een notendop:

Het zwart-witte schip doorstaat de Oostende storm

Voor het bezoekende doel moest nieuwe doelman Koffi zich lang beperken tot makkelijke plukballetjes, maar wanneer Jack Hendry plots aan de tweede paal opdook, gooide de Burkinese goalie zich met ware doodsverachting voor de bal. Met succes, want als bij wonder hield hij de gelijkmaker uit de netten.

De thuisploeg reageerde vrijwel meteen met de beresterke Gueye, al zag hij zijn kopbal op de lat stranden. Tussen de Oostendse aanvalsgolven door prikte Charleroi af en toe tegen en dat leverde nog de betere kansen op. Alleen bewees Van Cleemput met zijn kopbal dat hij geen aanvaller is en trapte Zaroury op aangeven van Gillet enkel een gat in de lucht.

KV Oostende had zijn eigenheid niet verloren in het tussenseizoen. De troepen van Blessin stormden naar aloude gewoonte weer naar voren, maar het eerste doelpunt viel aan de overkant. De eerste kans was namelijk meteen de goeie voor Charleroi, want Bedia tikte de bal netjes voorbij Hubert in de verste hoek.

Toen Charleroi vorig seizoen naar de kust afzakte, kregen we een leuk duel met maar liefst vijf doelpunten te zien. Die werden gescoord door vijf verschillende doelpuntenmakers, waarvan er nog maar eentje aan de aftrap stond. Dat was vooral het gevolg van twee gerenoveerde selecties. Benieuwd of ook die nieuwe namen dat spektakel konden brengen.

Charleroi leert KVO een lesje in efficiëntie

KV Oostende moest na de pauze zo snel mogelijk scoren en die boodschap was duidelijk aangekomen. Na nog geen twee minuten deed Jeck Hendry de netten trillen met een rake kopbal. Alleen was de hoekschop achter de lijn gegaan en dat was de lijnrechter niet ontgaan.





Net als in de eerste helft vielen er ook kansen aan de overkant. Zaroury had al een assist op zijn naam en wilde nu ook zelf op het scorebord verschijnen, alleen zag hij zijn grondscherend schot net naast gaan. Dat bleek slechts uitstel van executie, want amper een minuut later vloerde de jonge dribbelaar Hubert met een gekruist schot.





Bij de thuisploeg nam de frustratie toe en toen Kvasina na een lichte por geen strafschop kreeg van scheidsrechter Lambrecht, leek het Oostendse zeekalf verdronken. Enkele minuten voor affluiten duwde Kayembe het mes nog wat dieper in de wonde met een onverwachtse knal in de korte hoek. Een stevige 0-3 was het zware eindverdict.





Zo schenken de jongens van Charleroi hun debuterende hoofdcoach meteen een knappe eerste zege, die ook in de bestuurskamer deugd zal doen na een teleurstellend seizoen. Bij KVO werd pijnlijk duidelijk dat er toch nog wat werk aan de winkel is, al zullen ze aan de kust ook beseffen dat de 0-3 enigszins streng was.