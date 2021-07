LIVE: Hertimmerd KVO moet meteen achtervolgen tegen Charleroi

15' eerste helft, minuut 15. Knezevic gaat bijna paardrijden op de rug van Gueye en dan is het niet onlogisch dat de Zwitser de vrije trap tegen krijgt. Kan KVO hier iets mee aanvangen? . Knezevic gaat bijna paardrijden op de rug van Gueye en dan is het niet onlogisch dat de Zwitser de vrije trap tegen krijgt. Kan KVO hier iets mee aanvangen?

12' eerste helft, minuut 12. Bij Charleroi hebben ze blijkbaar te horen gekregen dat ze niet te slap mogen verdedigen. Hiernet gooide Van Cleemput zich al voor een bal en nu tackelen de bezoekende verdedigers elkaar zelfs om de bal te ontzetten. Aan strijd geen gebrek.

11' eerste helft, minuut 11.

8' Gueye kopt tegen de lat! Wat een wedstrijdbegin! Gueye krijgt de bal vanop rechts aangespeeld en verlengt die met het hoofd naar doel, waar zijn poging tegen de lat belandt! . eerste helft, minuut 8.

8' eerste helft, minuut 8.

7' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 7 door Chris Bedia van Charleroi. 0, 1. goal KV Oostende Charleroi 17' 0 1

6' eerste helft, minuut 6. Bedia laat er geen gras over groeien! KV Oostende begon het gevaarlijkst, maar de eerste kans van Charleroi is meteen raak! Met een puntertje kan Bedia doelman Hubert verschalken!

4' eerste helft, minuut 4. Medley komt hoog opzetten en lijkt even de bal te verspelen, maar met een heerlijke zidane houdt hij de bal in de ploeg. Enkele tellen later kan Gueye koppen op een lastige voorzet, al gaat zijn poging wel over.

3' eerste helft, minuut 3. D'Arpino stuurt Gueye knap richting achterlijn, maar de pass is net iets te hard, waardoor de Senegalees zijn voorzet niet voorbij Koffi krijgt.

2' eerste helft, minuut 2. Wie er aan twijfelde: ook deze gewijzigde selectie van KVO komt meteen hoog en agressief druk zetten. Blessin heeft zijn stempel dus ook al bij de nieuwe jongens gedrukt.

1' eerste helft, minuut 1. De bal rolt in de kust! Ook KVO en Charleroi zijn begonnen aan hun eerste competitiewedstrijd van het seizoen! Welke van de twee hertimmerde selecties trekt straks aan het langste eind?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:35 vooraf, 20 uur 35. Krijgen we weer 5 goals aan de kust? Vorig seizoen leverde dit duel een 3-2-overwinning op voor KV Oostende. Vijf doelpunten van vijf doelpuntenmakers, maar van die vijf namen vinden we vandaag enkel die van Jack Hendry terug op het wedstrijdblad. Wie neemt die andere vier treffers voor z'n rekening?

20:32 vooraf, 20 uur 32. Daar is de vervanger van Sakala! Al hoeft het niet gezegd te worden dat hij zo meteen niet zal spelen.

20:32 vooraf, 20 uur 32.

20:22 vooraf, 20 uur 22. Nog geen Zorgane. Bij Charleroi zien we nog geen Adem Zorgane in de selectie. De Algerijn, die naar verluidt 2 miljoen euro kostte, vervoegde donderdag pas het team en dus komt deze wedstrijd wat te vroeg. De middenvelder zou overigens ook nog een aanpassingsvermogen nodig hebben.

20:14 vooraf, 20 uur 14. Welke keuzes maakt de nieuwe Charleroi-coach? Na een tegenvallend seizoen werd niet alleen een flink deel van de selectie, maar ook de coach vervangen. Edward Still kan dus met een frisse blik naar zijn selectie kijken en hij deed er het volgende mee. In doel zien we Hervé Koffi staan, vorig jaar nog huurling bij Moeskroen en die heeft met Andreou en Knezevic ook twee nieuwe mannen voor zich staan. Voorin lijkt ook Zaroury nieuw, maar hij krijgt een kans bij zijn moederclub na een geslaagde uitleenbeurt bij Lommel.

20:10 vooraf, 20 uur 10.

20:04 vooraf, 20 uur 04. Blessin dropt twee nieuwkomers in de basis. Alexander Blessin had heel wat puzzelwerk na het vertrek van Hjulsager, Vandendriessche, Bataille en Sakala. Volgens de Duitse coach wordt er enkel nog voor die laatste vertrekker nog een vervanger gezocht. Rocha moet de nieuwe Hjulsager worden en achterin zien we ook Arsenal-huurling Medley opduiken.