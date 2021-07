LIVE: Gretige Frey zet Antwerp op voorsprong in Mechelen

Plots toch een lekkere Mechelse combinatie. Mrabti mikt hard in de hoek, maar Butez ligt in de weg en verricht dan een half mirakel op de rebound van Druijf. Sterk werk!

Dubbele save van Butez! Plots toch een lekkere Mechelse combinatie. Mrabti mikt hard in de hoek, maar Butez ligt in de weg en verricht dan een half mirakel op de rebound van Druijf. Sterk werk! . eerste helft, minuut 26.

eerste helft, minuut 18. Goal van Frey! Daar heb je het al! Vanlerberghe laat zich de kaas van het brood eten door de vasthoudende Frey. Die heeft dan wel wat meeval, want zijn schot wijkt af op Vinicius en botst voorbij Coucke in doel. .

eerste helft, minuut 7. Poging van Benson. Antwerp tekent voor de eerste kans van de middag. Benson dringt de zestien meter in, maakt ruimte voor zichzelf met een kapbeweging en dwingt Coucke tot een redding in zijn korte hoek. .

vooraf, 13 uur 21. Ik verwacht heel veel van mijn ploeg. De competitie begint nu en we moeten tonen hoe ver we staan. De bedoeling is om beter te doen dan vorig seizoen. Brian Priske.

vooraf, 13 uur 17. De voorbereiding was heel goed. We kenden de groep al, die is heel bereidwillig en gedreven. De nieuwe jongens zaten er na een paar dagen al volop in. Wouter Vrancken.