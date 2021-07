Brian Priske voor debuut: "Er valt niets meer te vertellen over Didier Lamkel Zé"

10:54 vooraf, 10 uur 54.

10:53 vooraf, 10 uur 53. Didier Lamkel Zé is passé. Brian Priske rekent uiteraard niet meer op de wispelturige Didier Lamkel Zé. De Kameroense flankaanvaller wil weg op de Bosuil en liet dat ook duidelijk weten. De coach wil er geen woorden meer aan vuilmaken. "Er valt gewoon niet veel over te vertellen. Ik denk dat de situatie heel duidelijk is."

10:52 vooraf, 10 uur 52. We hebben vijf weken goed en hard gewerkt. Vooraan kunnen we nog iets gebruiken. Maar de club is daar mee bezig, dus ik maak me niet ongerust. Ik focus op wie er al is en over het algemeen ben ik daar dus tevreden over. Brian Priske (trainer Antwerp).

10:50 vooraf, 10 uur 50. Vorig seizoen 3-0. KV Mechelen kan tegen Antwerp opnieuw rekenen op de enthousiaste thuisaanhang. Vorig seizoen won het van van Antwerp met 3-0 in een leeg stadion. Lukt het ook met fans?

10:49 vooraf, 10 uur 49. Geen Balikwisha. Antwerp kan in Mechelen niet rekenen op Michel-Ange Balikwisha. De 20-jarige flankaanvaller staat twee à drie weken met een spierblessure. Balikwisha ruilde deze zomer Standard voor Antwerp, dat flink de portefeuille opentrok voor het jonge talent. Meteen een aderlating dus voor Brian Priske.

10:46 De Mechelse wedstrijdselectie:. vooraf, 10 uur 46. De Mechelse wedstrijdselectie:

10:44 vooraf, 10 uur 44. Aantrekkelijke affiche. Antwerp is heel ambitieus. Het begint Achter de Kazerne meteen met een moeilijke wedstrijd tegen KV Mechelen, één van de verrassingen vorig seizoen. De oudste club van het land wil dit seizoen een gooi doen naar de titel. Op de transfermarkt pakte het uit met onder meer de komst van Engels en Balikwisha, die wel even out is. Volg de aantrekkelijke affiche vanaf 13.30 u.

