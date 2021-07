Promovendus Seraing kan niet verrassen bij debuut tegen KV Kortrijk

Chevalier schenkt Kortrijk de voorsprong

Bij het begin van het seizoen is het voor veel ploegen vaak wat zoeken en tasten, maar daar hadden Kortrijk en Seraing geen boodschap aan. Beide ploegen sloegen de studieronde over en kozen meteen voor aanvallend voetbal.

Toch was het lang wachten op echt grote doelkansen. Pas halverwege de eerste helft kwam Kortrijk, dat intussen wel de betere ploeg was geworden, dicht bij de openingstreffer. Badamosi had de 1-0 aan de voet, maar laatste verdediger Boulenger redde op de lijn.

Geen nood voor Kortrijk, dat even later toch zijn voorsprong te pakken had. Een vrije trap belandde via wat tussenstations voor de voet van Teddy Chevalier, die van dichtbij raak trof.