LIVE: Begint Club Brugge met een zege tegen Eupen aan de competitie?

Landskampioen Club Brugge begint vanmiddag aan de verdediging van zijn titel met een thuiswedstrijd in het (deels gevulde) Jan Breydelstadion. Tegen Eupen zit aanvoerder Ruud Vormer opnieuw in de wedstrijdselectie. Volg de match live met tekst vanaf 16u of luister naar Radio 1.