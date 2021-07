Club Brugge kan tegen Eupen opnieuw op aanvoerder Ruud Vormer rekenen

17:25

vooraf, 17 uur 25. Vormer opnieuw in de selectie. Na een hoogrisicocontact miste Ruud Vormer noodgedwongen de Supercup tegen Racing Genk. Club Brugge won de wedstrijd met 3-2 van de bekerwinnaar, het had daar niet eens zijn aanvoerder voor nodig. Na zijn quarantaineperiode van 10 dagen is Vormer opnieuw beschikbaar. De Nederlandse middenvelder zit dan ook meteen in de wedstrijdselectie van Philippe Clement voor het duel tegen Eupen. Hans Vanaken (vakantie) en Simon Mignolet (nog niet fit) zijn er nog niet bij voor de competitieopener van blauw-zwart. .