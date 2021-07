Sterk Beerschot kan het tij niet keren: goal van zaterdag volstaat voor Cercle

Bij een hoekschop is het weer bibberen voor Cercle, maar Didillon staat pal. Cercle lijkt genoeg te hebben aan het ene doelpunt van zaterdag.

tweede helft, minuut 94. Bij een hoekschop is het weer bibberen voor Cercle, maar Didillon staat pal. Cercle lijkt genoeg te hebben aan het ene doelpunt van zaterdag. .

tweede helft, minuut 92. Bij een nieuwe vrije trap voor Holzhauser kruipt iedereen van Beerschot samen in het strafschopgebied. Zijn knal strandt op de muur. .

Nog 3 minuten. Boucaut telt er nog 3 minuten bij in deze "derde helft". . tweede helft, minuut 91.

tweede helft, minuut 90. Deman, de doelpuntenmaker, gaat met een luide schreeuw neer. Bij Beerschot zien ze er tijdrekken in. .

tweede helft, minuut 77. Noubissi staat al klaar aan de zijlijn. Hij neemt de plek in van Suzuki voor het slotoffensief van Beerschot. Peter Maes zet nog alles op alles. .

tweede helft, minuut 75. Opnieuw grote kans. Een scherp aangesneden vrije trap van Holzhauser levert opnieuw gevaar op voor Beerschot. Suzuki komt enkele centimeters tekort, Didillon heeft geluk dat zijn redding niet in de voeten van iemand met een paarse outfit belandt. .

tweede helft, minuut 74. Het is vreemd, maar we duiken al de laatste 10 minuten in. Beerschot blijft wel enthousiast zoeken naar kansen, maar blijft voorlopig steken op die ene kans voor Joren Dom. .