Scheidsrechter Boucaut blaast uitgeregend Beerschot-Cercle Brugge definitief af

86' tweede helft, minuut 86. Gebuisd! Neen, het antwoord is neen. Scheidsrechter Alexander Boucaut blaast de match tijdens de opwarming definitief af. Einde verhaal. . Gebuisd! Neen, het antwoord is neen. Scheidsrechter Alexander Boucaut blaast de match tijdens de opwarming definitief af. Einde verhaal.

79' tweede helft, minuut 79. Herexamen! Er volgt zo meteen een herkansing: de spelers beginnen aan hun opwarming, daarna hervatten we bij de 55e minuut. . Herexamen! Er volgt zo meteen een herkansing: de spelers beginnen aan hun opwarming, daarna hervatten we bij de 55e minuut.

78' tweede helft, minuut 78. Meer en meer spelers wisselen de kleedkamer in voor het veld. Een opwarmingsrondje lijkt in de maak: gaan we toch nog voetballen? . Meer en meer spelers wisselen de kleedkamer in voor het veld. Een opwarmingsrondje lijkt in de maak: gaan we toch nog voetballen?

74' tweede helft, minuut 74. Doelman Mike Vanhamel is de volgende klant die zich meldt. Hij test de "rolkwaliteit" van de bal, maar het blijft kantje boord. . Doelman Mike Vanhamel is de volgende klant die zich meldt. Hij test de "rolkwaliteit" van de bal, maar het blijft kantje boord.

71' tweede helft, minuut 71. Volgens de voorlopige berichtgeving wordt er om 20.10 u beslist wat we met deze match doen. Een van de assistenten van Boucaut is al eens een kijkje komen nemen, maar over zijn conclusies is nog niets geweten. . Volgens de voorlopige berichtgeving wordt er om 20.10 u beslist wat we met deze match doen. Een van de assistenten van Boucaut is al eens een kijkje komen nemen, maar over zijn conclusies is nog niets geweten.

66' tweede helft, minuut 66. Peter Maes inspecteert even het veld. Het is intussen niet meer zo hard aan het regenen, maar veldverkenners bewijzen dat er heel veel water op de grasmat blijft liggen. De thuisaanhang laat het voorlopig niet aan zijn hart komen: zij blijven zingen. Door het beperkte aantal toegelaten supporters, zitten ze ook min of meer hoog en droog. . Peter Maes inspecteert even het veld. Het is intussen niet meer zo hard aan het regenen, maar veldverkenners bewijzen dat er heel veel water op de grasmat blijft liggen. De thuisaanhang laat het voorlopig niet aan zijn hart komen: zij blijven zingen. Door het beperkte aantal toegelaten supporters, zitten ze ook min of meer hoog en droog.

60' tweede helft, minuut 60. Een kwartiertje geleden, bij het startschot van de tweede helft, zag het er al benard uit en de situatie is er niet op verbeterd. Integendeel. Scheidsrechter Boucaut heeft de correcte beslissing genomen om de match te pauzeren, maar komen de spelers straks nog wel op het veld? Ook als het stopt met (hevig) regenen, ligt het veld er behoorlijk belabberd bij. . Een kwartiertje geleden, bij het startschot van de tweede helft, zag het er al benard uit en de situatie is er niet op verbeterd. Integendeel. Scheidsrechter Boucaut heeft de correcte beslissing genomen om de match te pauzeren, maar komen de spelers straks nog wel op het veld? Ook als het stopt met (hevig) regenen, ligt het veld er behoorlijk belabberd bij.

57' tweede helft, minuut 57. Ik vrees toch een beetje voor het vervolg van deze match: voetballen lijkt onmogelijk. Geert Heremans (commentator Radio 1). Ik vrees toch een beetje voor het vervolg van deze match: voetballen lijkt onmogelijk. Geert Heremans (commentator Radio 1)

55' tweede helft, minuut 55. We gaan naar binnen! Scheidsrechter Boucaut was al even aan het overleggen: de bal rolt niet meer door de zondvloed. De spelers trekken naar binnen. . We gaan naar binnen! Scheidsrechter Boucaut was al even aan het overleggen: de bal rolt niet meer door de zondvloed. De spelers trekken naar binnen.

53' tweede helft, minuut 53. Alarm! Daar is de kans op de gelijkmaker voor Beerschot. Een bal schiet door de regen tot bij Suzuki, maar Didillon beschikt nog over een reddende engel met een vlijmscherpe tackle. Invaller Popovic was bij de pinken. . Alarm! Daar is de kans op de gelijkmaker voor Beerschot. Een bal schiet door de regen tot bij Suzuki, maar Didillon beschikt nog over een reddende engel met een vlijmscherpe tackle. Invaller Popovic was bij de pinken.

52' Gele kaart voor Olivier Deman van Cercle Brugge tijdens tweede helft, minuut 52 Olivier Deman Cercle Brugge

52' tweede helft, minuut 52. Het is waterballet van het zuiverste soort. De bal springt alle kanten op en tackles gaan geregeld de mist in. Scheidsrechter Boucaut deelt kaarten uit. . Het is waterballet van het zuiverste soort. De bal springt alle kanten op en tackles gaan geregeld de mist in. Scheidsrechter Boucaut deelt kaarten uit.

49' Gele kaart voor Thibault de Smet van Beerschot tijdens tweede helft, minuut 49 Thibault de Smet Beerschot

48' tweede helft, minuut 48. De grote hoeveelheid regen bemoeilijkt voetballen. We hopen dat de vlaag snel verdwijnt, want dit is een complexe factor. . De grote hoeveelheid regen bemoeilijkt voetballen. We hopen dat de vlaag snel verdwijnt, want dit is een complexe factor.

47' tweede helft, minuut 47. Beerschot moet uit een ander vaatje tappen: het moet vooral sneller voetballen. Geert Heremans (commentator Radio 1). Beerschot moet uit een ander vaatje tappen: het moet vooral sneller voetballen. Geert Heremans (commentator Radio 1)

46' tweede helft, minuut 46. Aftrap. Terwijl het nu echt wel aan het gieten is, beginnen we aan de tweede helft. Hoe is Beerschot na die late tik uit de kleedkamers gekomen? . Aftrap Terwijl het nu echt wel aan het gieten is, beginnen we aan de tweede helft. Hoe is Beerschot na die late tik uit de kleedkamers gekomen?

