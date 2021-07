Peter Maes wil Europe Play-offs met Beerschot: "Underdogrol is niet nodig"

11:22

vooraf, 11 uur 22. "Europe Play-offs zijn het doel van Beerschot". Beerschot speelde vorig seizoen een uitstekend seizoen als promovendus. Het deed tot het einde van de reguliere competitie mee voor een plaats in de Europe Play-offs en met Raphael Holzhauser ontdekten we een smaakmaker. Lukt het ook onder Peter Maes om één van de verrassingen van de competitie te zijn? "Het doel van de spelers is opnieuw de Europe Play-offs, dat zeiden ze unaniem in de kleedkamer. Ik kan me daarin vinden", zegt Maes op de website van zijn club. "Die ambitie moeten we als club durven uitspreken. Het is onnodig ons in de rol van underdog te wentelen. We gaan van onze eigen kracht uit." Over zijn kern is Maes voorlopig heel tevreden. "De kern werd opgefrist met een handjevol talentrijke jongeren die nog groeimarge hebben. En er moeten nog, zoals eerder al gezegd, nog een tweetal routiniers bijkomen. Op die manier moeten we ons doel kunnen bereiken." .