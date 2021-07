LIVE: Cercle Brugge opent kort voor de pauze vanuit het niets de score

We zetten een punt achter het eerste bedrijf. Cercle Brugge heeft een gevleide voorsprong te pakken. Beerschot was baas, zonder dominant te zijn, maar net voor de pauze kreeg het een koude douche na een rimpelloze aanval en kopbal van Deman.

eerste helft, minuut 46. Rust. We zetten een punt achter het eerste bedrijf. Cercle Brugge heeft een gevleide voorsprong te pakken. Beerschot was baas, zonder dominant te zijn, maar net voor de pauze kreeg het een koude douche na een rimpelloze aanval en kopbal van Deman. .

We tellen één minuutje bij.

Toegevoegde tijd. We tellen één minuutje bij. . eerste helft, minuut 45.

Cercle Brugge ruikt plots bloed, Beerschot is het noorden kwijt. Deman legt aan, maar zijn schuiver met links waait naast de verste paal.

eerste helft, minuut 42. Cercle Brugge ruikt plots bloed, Beerschot is het noorden kwijt. Deman legt aan, maar zijn schuiver met links waait naast de verste paal. .

41'

eerste helft, minuut 41. Bij Cercle Brugge zullen ze toch ook even met hun ogen knipperen. Het doelgevaar was zowat onbestaande, maar deze aanval was onberispelijk. .