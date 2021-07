Legertje nieuwkomers moet Anderlecht langs Union loodsen

De twee wedstrijden die vandaag al gespeeld zijn hebben voor meer dan hun deel van het spektakel gezorgd. Hopelijk worden we in deze Brusselse derby ook zo verwend. Duimen maar!

De laatste twee ontmoetingen tussen Anderlecht en Union kwamen er in de Beker van België. In 2018 sloeg Youssoufou Niakaté het Astridpark met verstomming. Dankzij zijn hattrick stuntte Union met 0-3. Eerder dit jaar veegde Anderlecht die smet op het blazoen enigszins weg met een droge 0-5 in het Dudenpark. Geen enkele van de doelpuntenmakers van toen staat vandaag op het blad.

De elf spelers die samen met coach Mazzu de vijf kilometer naar Anderlecht hebben afgelegd, liepen ook vorig seizoen al rond in het shirt van Union. Het is bij de bezoekers vooral uitkijken naar het spitsenduo Undav-Vanzeir.

17.612. Union is terug, na 17.612 dagen in de wildernis. De laatste derby in de competitie tegen Anderlecht dateert al van 1973. Paars-wit won toen met 2-0 dankzij twee goals van Paul Van Himst. In die ploeg van Anderlecht stonden onder anderen ook Rob Rensenbrink en Hugo Broos. . vooraf, 17 uur 23.