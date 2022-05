Felice Mazzu wil blijven schrijven aan het verhaal van Union: "Verliefd geworden op deze groep"

Het belangrijkste voor mezelf is hoe de groep er zal uitzien, want ik ben verliefd geworden op deze groep.

vooraf, 17 uur 55. Mazzu denkt nog niet aan volgend seizoen. Op de persconferentie voor de laatste partij van een knap seizoen, gaf Felice Mazzu aan dat hij nog niet aan de toekomst denkt. "Ik denk nog niet aan volgend seizoen, omdat we zondag nog een wedstrijd hebben die we graag willen winnen." "We zullen wel zien wat er komt", zei de trainer van de vicekampioen. "Ik moet eerst nog overleggen met de clubleiding, want er zijn verschillende elementen in het spel." "Het belangrijkste voor mezelf is hoe de groep er zal uitzien, want ik ben verliefd geworden op deze groep. Het gebeurt als trainer misschien maar een keer in je carrière dat je een groep als deze krijgt, dus je moet alle elementen goed overwegen." .