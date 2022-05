Club Brugge geeft prestigezege tegen Anderlecht nog uit handen na late owngoal

Club Brugge - Anderlecht in een notendop:

Mignolet onklopbaar, zijn vervanger slikt wel een goal

Club Brugge leek toch wat last te hebben van feestbenen, want het was Anderlecht dat de wedstrijd in handen nam. Gelukkig voor de thuisploeg was Mignolet wel op de afspraak, hij hield onder meer Zirkzee en Amuzu van de openingsgoal.

Op de eerste doelkans van Club was het wachten tot vijf minuten voor de rust, maar die leverde wel meteen een doelpunt op. Skov Olsen kapte Gómez uit en verraste Van Crombrugge met een droge knal in de korte hoek: 1-0.

Na de pauze was het allemaal wat minder. Anderlecht deemsterde langzaam weg, bij Club had Noa Lang nog één wereldgoal in gedachten, maar hij knalde na een weergaloze dribbel op de paal.

Na een rondje applauswissels voor onder meer Mignolet en Lang leek de wedstrijd dood te bloeden, maar dat was buiten Ait El Hadj gerekend, die met de hulp van Hendry de ingevallen doelman Lammens te grazen nam.

Die valse noot bleef evenwel niet lang nazinderen bij Club, dat na afloop de trofee van landskampioen nu ook officieel in ontvangst mocht nemen.