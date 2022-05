LIVE: Onherkenbaar Club weggeblazen voor rust door Antwerp, komt er een reactie?

Fase per fase

clock 14:33 rust, 14 uur 33. Bij Club voeren ze een eerste vervanging door: Odoi lost Balanta af. . Bij Club voeren ze een eerste vervanging door: Odoi lost Balanta af.

clock 14:17 rust, 14 uur 17. Vervanging bij Club Brugge, Denis Odoi erin, Éder Balanta eruit wissel substitution out Éder Balanta substitution in Denis Odoi

clock 45+4' eerste helft, minuut 49. Rust: Club in de penarie. Antwerp gaat rusten met een verdiende 1-0-voorsprong tegen een mak Club Brugge. Frey opende de score en de thuisploeg had via Samatta ook nog 2 uitstekende kansen, maar vond een geweldige Mignolet op zijn weg. Club liet weinig zien en verloor ook het gros van de duels tegen een gretig Antwerp. . Rust: Club in de penarie Antwerp gaat rusten met een verdiende 1-0-voorsprong tegen een mak Club Brugge. Frey opende de score en de thuisploeg had via Samatta ook nog 2 uitstekende kansen, maar vond een geweldige Mignolet op zijn weg. Club liet weinig zien en verloor ook het gros van de duels tegen een gretig Antwerp.

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Lang verliest even controle. Dwomoh gaat liggen en wil zo de eerste helft volmaken, maar Lang heeft daar geen zin in en trekt de jonge middenvelder recht. Geel voor Lang, bij Antwerp zoeken ze de Club-aanvaller ook al een hele helft gretig op. Zien we de Nederlander nog terug na de pauze? . Lang verliest even controle Dwomoh gaat liggen en wil zo de eerste helft volmaken, maar Lang heeft daar geen zin in en trekt de jonge middenvelder recht. Geel voor Lang, bij Antwerp zoeken ze de Club-aanvaller ook al een hele helft gretig op. Zien we de Nederlander nog terug na de pauze?

clock 45+1' Gele kaart voor Noa Lang van Club Brugge tijdens eerste helft, minuut 46 yellow card Noa Lang Club Brugge

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Geen VAR-tussenkomst en dat is ook correct. Het was zeker een fout van Mechele, maar Frey beschouwen als een doorgebroken speler zou ook niet juist zijn. . Geen VAR-tussenkomst en dat is ook correct. Het was zeker een fout van Mechele, maar Frey beschouwen als een doorgebroken speler zou ook niet juist zijn.

clock 44' eerste helft, minuut 44. Frey gaat liggen na een duel met Mechele en schreeuwt om een overtreding, maar Visser wil er niet van weten. Kijkt de VAR hier nog even naar? Jack Hendry stond ook in de buurt dus een rode kaart zou sowieso fel overdreven zijn. . Frey gaat liggen na een duel met Mechele en schreeuwt om een overtreding, maar Visser wil er niet van weten. Kijkt de VAR hier nog even naar? Jack Hendry stond ook in de buurt dus een rode kaart zou sowieso fel overdreven zijn.

clock 43' eerste helft, minuut 43. Sobol zet Miyoshi in de wind, maar Seck lost het op voor zijn Japanse ploeggenoot. Nog 2 minuten tot de rust. . Sobol zet Miyoshi in de wind, maar Seck lost het op voor zijn Japanse ploeggenoot. Nog 2 minuten tot de rust.

clock 42' eerste helft, minuut 42. Geel Dwomoh en De Laet. Ref Visser strooit even met de kaarten. Eerst krijgt Dwomoh geel na een onschuldig duel met Balanta, maar de fout van De Laet op De Ketelaere is echt intentioneel. Het Brugse goudhaantje moet er ook even van bekomen. . Geel Dwomoh en De Laet Ref Visser strooit even met de kaarten. Eerst krijgt Dwomoh geel na een onschuldig duel met Balanta, maar de fout van De Laet op De Ketelaere is echt intentioneel. Het Brugse goudhaantje moet er ook even van bekomen.

clock 41' Gele kaart voor Ritchie De Laet van Antwerp tijdens eerste helft, minuut 41 yellow card Ritchie De Laet Antwerp

clock 40' Gele kaart voor Pierre Dwomoh van Antwerp tijdens eerste helft, minuut 40 yellow card Pierre Dwomoh Antwerp

clock 39' eerste helft, minuut 39. Samatta. Wat een geweldige eerste helft speelt Samatta. De Tanzaniaan vormt een uitstekend koningskoppel met Frey en snoept ook nu weer Hendry de bal af. We hebben de ex-spits van Racing Genk dit seizoen veel te weinig op dit niveau gezien. . Samatta Wat een geweldige eerste helft speelt Samatta. De Tanzaniaan vormt een uitstekend koningskoppel met Frey en snoept ook nu weer Hendry de bal af. We hebben de ex-spits van Racing Genk dit seizoen veel te weinig op dit niveau gezien.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Sobol breekt een eerste keer door op links na een knappe inspeelpass van Lang, maar de Oekraïner doet er niet al te veel mee. . Sobol breekt een eerste keer door op links na een knappe inspeelpass van Lang, maar de Oekraïner doet er niet al te veel mee.

