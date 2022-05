Vier zeges op een rij voor Union tegen Anderlecht om titelkans gaaf te houden?

clock 11:20

vooraf, 11 uur 20. 3 keer gewonnen tegen Anderlecht dit seizoen. Union volgt op 3 punten van Club Brugge in de play-offstrijd. Bij een gelijk puntentotaal heeft Club het voordeel, omdat Union bij de halvering van de punten voor het play-offtotaal een half puntje meer heeft gekregen in de afronding. Dus moet Union nog proberen boven Club Brugge uit te komen. Als Club vanmiddag wint op Antwerp, is de titel voor Club altijd een feit. Bij puntenverlies van Club kan het voor Union nog. Lees de scenario's hieronder. De statistieken spreken alvast in het voordeel van Union. De 2 Brusselse ploegen speelden al 3 keer tegen elkaar dit seizoen: Union won 3 keer. Op de openingsspeeldag was het 1-3, op 30 januari volgde een 1-0 en op speeldag 1 van de play-offs een 3-1. .