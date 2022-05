LIVE: Union verteert titelkater met vroege goal tegen Anderlecht

clock 6' eerste helft, minuut 6. De thuisploeg zet wel aan. Mitoma moet deze keer ingrijpen aan de overkant om een gevaarlijke bal van Amuzu naar Arnstad te onderscheppen. . De thuisploeg zet wel aan. Mitoma moet deze keer ingrijpen aan de overkant om een gevaarlijke bal van Amuzu naar Arnstad te onderscheppen.

clock 6' Gele kaart voor Wesley Hoedt van Anderlecht tijdens eerste helft, minuut 6 yellow card Wesley Hoedt Anderlecht

clock 4' eerste helft, minuut 4. Anderlecht is virtueel veroordeeld tot de voorrondes van de Conference League. Dat is toch een flinke trap onder de Champions League. . Anderlecht is virtueel veroordeeld tot de voorrondes van de Conference League. Dat is toch een flinke trap onder de Champions League.

clock 2' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 2 door Kaoru Mitoma van Union. 0, 1. goal Anderlecht Union 9' 0 1

clock 2' eerste helft, minuut 2. Het is al bingo! We zijn nog geen twee minuten bezig, of Union Saint-Gilloise klimt al op voorsprong! Lazare laat een voorzet van Lazare door zijn benen botsen en aan de tweede paal tikt Mitoma binnen. Murillo ligt nog te slapen. . Het is al bingo! We zijn nog geen twee minuten bezig, of Union Saint-Gilloise klimt al op voorsprong! Lazare laat een voorzet van Lazare door zijn benen botsen en aan de tweede paal tikt Mitoma binnen. Murillo ligt nog te slapen.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Union is hardhandig ontwaakt uit zijn titeldroom. Kan het op bezoek bij stadsgenoot Anderlecht toch nog zijn tweede plek in veiligheid stellen? . Aftrap Union is hardhandig ontwaakt uit zijn titeldroom. Kan het op bezoek bij stadsgenoot Anderlecht toch nog zijn tweede plek in veiligheid stellen?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 18:26 vooraf, 18 uur 26. Enkele jeugdploegen van Anderlecht maken een ereronde door het stadion. De profs staan ondertussen gezellig te keuvelen in de spelerstunnel. . Enkele jeugdploegen van Anderlecht maken een ereronde door het stadion. De profs staan ondertussen gezellig te keuvelen in de spelerstunnel.

clock 18:18 vooraf, 18 uur 18. Dat Club kampioen is, maakt het misschien moeilijker voor ons. Union moest eerst winnen, nu hoeft het enkel gelijk te spelen. Vincent Kompany. Dat Club kampioen is, maakt het misschien moeilijker voor ons. Union moest eerst winnen, nu hoeft het enkel gelijk te spelen. Vincent Kompany

clock 18:16 vooraf, 18 uur 16. 28°C. Het lijkt wel hoogzomer in het Lotto Park. De ene helft van het veld baadt in de zon, de andere helft is in de schaduw een pak koeler. . 28°C Het lijkt wel hoogzomer in het Lotto Park. De ene helft van het veld baadt in de zon, de andere helft is in de schaduw een pak koeler.

clock 18:07 vooraf, 18 uur 07. Het is een beetje onze eigen fout, maar Club Brugge is een verdiende kampioen. Dat we de titel mislopen zal geen invloed hebben op deze match. Felice Mazzu. Het is een beetje onze eigen fout, maar Club Brugge is een verdiende kampioen. Dat we de titel mislopen zal geen invloed hebben op deze match. Felice Mazzu

clock 18:06 vooraf, 18 uur 06. Opvallend is dat topschutter Undav in deze play-offs nog geen enkele goal heeft gemaakt, al deelde hij tegen Anderlecht wel drie assists uit. De meest productieve speler in de Champions' Play-offs is verrassend genoeg Amuzu, met vier doelpunten. En zeggen dat hem vaak een gebrek aan efficiëntie werd verweten. . Opvallend is dat topschutter Undav in deze play-offs nog geen enkele goal heeft gemaakt, al deelde hij tegen Anderlecht wel drie assists uit. De meest productieve speler in de Champions' Play-offs is verrassend genoeg Amuzu, met vier doelpunten. En zeggen dat hem vaak een gebrek aan efficiëntie werd verweten.

clock 17:53 vooraf, 17 uur 53. Met de overwinning van Gent in Genk is bijna alles in de play-offs beslist. Als Union vandaag niet verliest, staat er op de laatste speeldag niks meer op het spel. . Met de overwinning van Gent in Genk is bijna alles in de play-offs beslist. Als Union vandaag niet verliest, staat er op de laatste speeldag niks meer op het spel.

clock 17:43 vooraf, 17 uur 43. Opstelling Union. Bij de bezoekers merken we twee wijzigingen op in de verdediging. Mazzu kan geen beroep doen op de geschorste Machida en zet Bager op de bank. Zo komen Kandouss en Van der Heyden in de ploeg bij Union. . Opstelling Union Bij de bezoekers merken we twee wijzigingen op in de verdediging. Mazzu kan geen beroep doen op de geschorste Machida en zet Bager op de bank. Zo komen Kandouss en Van der Heyden in de ploeg bij Union.

