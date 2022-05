Club Brugge-Union: Sobol houdt Skov Olsen op de bank, Hendry vervangt Nsoki, Mitoma start bij Union

clock 20:12 vooraf, 20 uur 12. Lukt het nu wel voor Vanzeir? Zonder de goals van Dante Vanzeir was het sprookje van Union dit seizoen niet mogelijk geweest, maar afgelopen zondag was de spits wel de pineut tegen Club Brugge. De stevige penaltymisser was nog maar eens een toevoeging aan zijn rijtje gemiste kansen tegen de regerende landskampioen. Afgelopen zomer liet Vanzeir het thuis tegen Club immers ook al liggen. In de slotfase kreeg hij de bal in twee tijden niet voorbij Mignolet, waarna Sobol aan de overkant de winning goal maakte. In het Jan Breydelstadion liet zijn torinstinct hem zes maanden later weer in de steek. Halfweg de eerste helft kreeg Vanzeir toen tot twee keer toe een uitgelezen kans om Union op voorsprong te brengen. Eerst miste hij zijn schot en vervolgens kreeg hij alleen voor Mignolet de bal niet voorbij de doelman. Heeft hij vanavond meer geluk? . Lukt het nu wel voor Vanzeir? Zonder de goals van Dante Vanzeir was het sprookje van Union dit seizoen niet mogelijk geweest, maar afgelopen zondag was de spits wel de pineut tegen Club Brugge. De stevige penaltymisser was nog maar eens een toevoeging aan zijn rijtje gemiste kansen tegen de regerende landskampioen.



3 keer betere ploeg, slechts 1 punt. Union was in de onderlinge duels met Club Brugge dit seizoen 3 keer de betere ploeg, maar de promovendus kocht daar weinig mee. Op de tweede speeldag ging het op eigen veld met 0-1 onderuit, in Jan Breydel bleef het begin dit jaar steken op een 0-0-gelijkspel en afgelopen zondag ging het thuis met 0-2 de boot in. Als Union bij de vierde poging wél succesvol wil zijn, dan zal de efficiëntie in elk geval omhoog moeten. Scoren tegen Club lukte Union dit seizoen nog geen enkele keer. Club is ook de enige ploeg waarvan de promovendus dit seizoen nog niet kon winnen.



Union zonder Nieuwkoop, Mitoma aan de aftrap. Slechts één wijziging bij Union. Geen spoor van Nieuwkoop daar, hij moet geblesseerd afhaken en wordt in de basis vervanging door Mitoma. Voorts rekent Felice Mazzu op de vertrouwde namen.

Hendry vervangt Nsoki, Skov Olsen weer op de bank. Alfred Schreuder verandert niet al te veel aan de ploeg die afgelopen zondag Club Brugge de zege bezorgde tegen Union. Jack Hendry vervangt zoals verwacht de geschorste Stanley Nsoki. Ook Edoard Sobol is nieuw, de Oekraïner houdt Skov Olsen en Adamyan op de bank.

Als vervanger van Nsoki verwacht ik Jack Hendry, maar het kan ook Frederico Ricca zijn als de trainer van Club liefst een linksvoetige wil. Analist Franky Van der Elst.

Het hoeft er niet altijd mooi aan toe te gaan. Ik denk nog altijd dat de beslissing op de slotspeeldag zal vallen. Club Brugge-coach Alfred Schreuder over de moeizame zege zondag.

Club Brugge heeft na zondag het mentale voordeel, ook in het klassement. We moeten weer spelen zoals zondag, alleen misten we toen efficiëntie. Union-coach Felice Mazzu.

Titelkraker. Club Brugge nam zondag de koppositie van Union over in de Jupiler Pro League na de 0-2-zege bij de titelrivaal uit Brussels. Vanavond staat de return op het menu in Jan Breydel. Niemand noemt de wedstrijd op de 4e van 6 speeldagen in de Champions' Play-offs beslissend, maar ze is toch van enorm belang.

