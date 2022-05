Slaat Union vanavond terug op Club Brugge in titelkraker?

Club Brugge nam zondag de koppositie van Union over in de Jupiler Pro League na de 0-2-zege bij de titelrivaal uit Brussels. Vanavond staat de return op het menu in Jan Breydel. Niemand noemt de wedstrijd op de 4e van 6 speeldagen in de Champions' Play-offs beslissend, maar ze is toch van enorm belang. Volg het hier.