Maakt Antwerp nog iets van de play-offs? Volg de match vanavond in Anderlecht live

vooraf, 12 uur 22. Revanche van Antwerp of een nieuwe zege voor Anderlecht? Na de titelkraker Club Brugge - Union (1-0) spelen vanavond Anderlecht en Antwerp nog een keer tegen mekaar. Zondag op de Bosuil won paars-wit met 4-0. Neemt Antwerp vanavond revanche? Het ambitieuze team puurde amper 1 punt uit 3 matchen in de Champions' Play-offs (0-0 tegen Union). Of maakt Anderlecht nummer 2 Union nerveus met een nieuwe zege? Als paars-wit wint, komt het op 3 punten van de stadsgenoot. .