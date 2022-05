LIVE: Anderlecht kan weer rekenen op Van Crombrugge, Samatta houdt Frey op de bank bij Antwerp

Fase per fase

Fase per fase

clock 3' eerste helft, minuut 3. Het is duidelijk dat Antwerp wel iets wil rechtzetten na die 0-4-pandoering. Ze beginnen alvast gretig en met druk op de paarse man in balbezit. . Het is duidelijk dat Antwerp wel iets wil rechtzetten na die 0-4-pandoering. Ze beginnen alvast gretig en met druk op de paarse man in balbezit.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:30 eerste helft, 20 uur 30. Aftrap. Antwerp trapt deze wedstrijd op gang. Houden de bezoekers hun kansen voor de 3e plek gaaf in en tegen Anderlecht? . Aftrap Antwerp trapt deze wedstrijd op gang. Houden de bezoekers hun kansen voor de 3e plek gaaf in en tegen Anderlecht?

clock 20:27 vooraf, 20 uur 27. De spelers betreden de grasmat in een sfeervol Lotto Park. . De spelers betreden de grasmat in een sfeervol Lotto Park.

clock 20:21 vooraf, 20 uur 21.

clock 20:16 vooraf, 20 uur 16. Zoek niet naar Benito Raman. De spits heeft last aan zijn enkel en zit dus ook niet op de bank bij Anderlecht. . Zoek niet naar Benito Raman. De spits heeft last aan zijn enkel en zit dus ook niet op de bank bij Anderlecht.

clock 20:13 vooraf, 20 uur 13. Samatta heeft de kwaliteiten voor dit soort wedstrijden. Ik hoop ook op een beetje meer frisheid in mijn team. Brian Priske . Samatta heeft de kwaliteiten voor dit soort wedstrijden. Ik hoop ook op een beetje meer frisheid in mijn team. Brian Priske

clock 20:07 vooraf, 20 uur 07. Ik wil opnieuw een stap vooruit zetten met deze groep. Vincent Kompany. Ik wil opnieuw een stap vooruit zetten met deze groep. Vincent Kompany

clock 20:00 vooraf, 20 uur . Is Amuzu nu helemaal op dreef? Francis Amuzu trapte zich in de heenwedstrijd tot de man van de match. De 22-jarige middenvelder scoorde maar liefst drie keer. Voordien was Amuzu niet al te efficiënt, maar dat etiket heeft hij tegen Antwerp van zich afgeschud. Amuzu speelt straks overigens al zijn 150e wedstrijd voor paars-wit. . Is Amuzu nu helemaal op dreef? Francis Amuzu trapte zich in de heenwedstrijd tot de man van de match. De 22-jarige middenvelder scoorde maar liefst drie keer. Voordien was Amuzu niet al te efficiënt, maar dat etiket heeft hij tegen Antwerp van zich afgeschud. Amuzu speelt straks overigens al zijn 150e wedstrijd voor paars-wit.

clock 19:54 vooraf, 19 uur 54.

clock 19:49 vooraf, 19 uur 49. Anderlecht bij winst zeker van 3e plek. Anderlecht kan vanavond een gouden zaak doen. Als het wint, is het nu al zeker van de 3e plek in de Champions Play-offs. Sterker nog, bij een nieuwe zege lopen de Brusselaars wat in op stadsgenoot Union. Al heeft Union dan nog wel 4 punten voorsprong met nog 2 wedstrijden te spelen. . Anderlecht bij winst zeker van 3e plek Anderlecht kan vanavond een gouden zaak doen. Als het wint, is het nu al zeker van de 3e plek in de Champions Play-offs. Sterker nog, bij een nieuwe zege lopen de Brusselaars wat in op stadsgenoot Union. Al heeft Union dan nog wel 4 punten voorsprong met nog 2 wedstrijden te spelen.

clock 19:34 vooraf, 19 uur 34. Priske tovert nieuwe namen uit zijn hoed. Na de pandoering op eigen veld schudt Brian Priske zijn elftal door elkaar. Zo belanden Frey, Benson, Bataille, Haroun en Dessoleil op de bank. Balikwisha, Miyoshi, Almeida, Samatta en Dwomoh krijgen vanavond hun kans. . Priske tovert nieuwe namen uit zijn hoed Na de pandoering op eigen veld schudt Brian Priske zijn elftal door elkaar. Zo belanden Frey, Benson, Bataille, Haroun en Dessoleil op de bank. Balikwisha, Miyoshi, Almeida, Samatta en Dwomoh krijgen vanavond hun kans.

clock 19:34 vooraf, 19 uur 34.

clock 19:32 vooraf, 19 uur 32. Van Crombrugge is terug. Vincent Kompany heeft geen redenen om veel te wisselen en dat doet hij dan ook niet. De trainer van Anderlecht kan wel zijn eerste doelman recupereren. Zijn rug is voldoende hersteld zodat Van Crombrugge straks aan de aftrap kan verschijnen. . Van Crombrugge is terug Vincent Kompany heeft geen redenen om veel te wisselen en dat doet hij dan ook niet. De trainer van Anderlecht kan wel zijn eerste doelman recupereren. Zijn rug is voldoende hersteld zodat Van Crombrugge straks aan de aftrap kan verschijnen.

clock 19:28 vooraf, 19 uur 28.

clock 19:28 vooraf, 19 uur 28.

clock 12:22 vooraf, 12 uur 22. Revanche van Antwerp of een nieuwe zege voor Anderlecht? Na de titelkraker Club Brugge - Union (1-0) spelen vanavond Anderlecht en Antwerp nog een keer tegen mekaar. Zondag op de Bosuil won paars-wit met 4-0. Neemt Antwerp vanavond revanche? Het ambitieuze team puurde amper 1 punt uit 3 matchen in de Champions' Play-offs (0-0 tegen Union). Of maakt Anderlecht nummer 2 Union nerveus met een nieuwe zege? Als paars-wit wint, komt het op 4 punten van de stadsgenoot. . Revanche van Antwerp of een nieuwe zege voor Anderlecht? Na de titelkraker Club Brugge - Union (1-0) spelen vanavond Anderlecht en Antwerp nog een keer tegen mekaar. Zondag op de Bosuil won paars-wit met 4-0.

Neemt Antwerp vanavond revanche? Het ambitieuze team puurde amper 1 punt uit 3 matchen in de Champions' Play-offs (0-0 tegen Union).

Of maakt Anderlecht nummer 2 Union nerveus met een nieuwe zege? Als paars-wit wint, komt het op 4 punten van de stadsgenoot.

clock 12:21 vooraf, 12 uur 21. Het was een schande vanaf de eerste minuut, bijna iedereen speelde onder zijn niveau. Antwerp-coach Brian Priske na de zware nederlaag vorige zondag. Het was een schande vanaf de eerste minuut, bijna iedereen speelde onder zijn niveau. Antwerp-coach Brian Priske na de zware nederlaag vorige zondag

clock 12:14 vooraf, 12 uur 14. Jupiler Pro League Anderlecht geeft Antwerp 0-4-pandoering en doorbreekt play-offvloek, Amuzu scoort hattrick