LIVE: Union en Club Brugge serveren intense eerste helft, Mignolet houdt Teuma van openingsgoal

De eerste 30 minuten van deze partij zijn voorbij en ze hebben bij beide ploegen duidelijk energie gekost. Club had het meest de bal, maar kon daar eigenlijk weinig mee. Union had de grootste kans, Teuma trapte die op Mignolet.

Mignolet houdt Club op de been. Club Brugge had het overwicht in de beginfase, maar de Union-aanvallers komen nu werkelijk van overal. Eerst kan Mata nog net Undav van de openingsgoal afhouden na goed werk van Vanzeir, in de herneming staat Mignolet pal na een harde knal van Teuma. Het is puffen voor Club!