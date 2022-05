LIVE: Anderlecht straft veel te slap Antwerp ongenadig af, hattrick Amuzu

Francis Amuzu kan niet meer verder en dat zal Vincent Kompany zich toch wel even beklagen. Net na zijn 4 eerste vervangingen moet hij nu ook al Olsson brengen. Er is toch nog meer dan 20 minuten te spelen en de Anderlecht-coach kan niet meer ingrijpen.

De spelers zijn er niet, maar de Antwerp-supporters proberen hun team toch nog een hart onder de riem te steken. Een mooi gebaar van de supporters die hun elftal niet in de steek willen laten.

Efficiëntie was lang niet zijn sterkste punt, maar daar valt vanavond niets van te merken.

Frey en Nainggolan hebben er nochtans voor gestreden, maar zijn het kind van de rekening. Samatta en Gerkens komen in de ploeg.

tweede helft, minuut 60. Delcroix stuurt Zirzee nog eens knap de diepte in, maar hij kan de vrijstaande Kouamé niet aanspelen. Het is achterin een zeef bij de Great Old. .