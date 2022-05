Union blijft met beide voeten op grond staan voor confrontatie met Antwerp: "Spelers zijn geconcentreerd"

12:54 Frey en Undav. Antwerp-Union, dat is ook een duel tussen de twee beste schutters van dit seizoen. Undav trekt in die strijd voorlopig aan het langste eind met 25 goals tegen 22 en 10 assists tegen 4. De Turkse Duitser van Union maakte bovendien alle goals van zijn club tegen Antwerp dit seizoen. Frey prikte één keer tegen de leider. . vooraf, 12 uur 54. Frey en Undav Antwerp-Union, dat is ook een duel tussen de twee beste schutters van dit seizoen. Undav trekt in die strijd voorlopig aan het langste eind met 25 goals tegen 22 en 10 assists tegen 4. De Turkse Duitser van Union maakte bovendien alle goals van zijn club tegen Antwerp dit seizoen. Frey prikte één keer tegen de leider.

100. Teddy Teuma speelt vandaag zijn honderdste competitiematch voor Union. De aanvoerder is een van de belangrijkste radertjes in de machine van Mazzu.

Opstelling Union. Daar kunnen we kort over zijn: Felice Mazzu stelt precies dezelfde elf op als tegen Anderlecht. Waarom zou hij ook aan zijn ploeg prutsen?

Opstelling Antwerp. Brian Priske voert twee wijzigingen door na de nipte nederlaag bij Club Brugge van vorige week. De Deense coach verwelkomt aanjager De Laet opnieuw in de basis en ook Benson staat aan de aftrap. Seck is er vandaag niet bij, terwijl Balikwisha op de bank begint.

1-1 in onderlinge confrontatie. In de reguliere competitie konden Antwerp en Union elk 1 wedstrijd winnen van elkaar. Telkens op verplaatsing. Antwerp kon in september 3 punten meenemen na een 1-2-zege. In februari won Union met 0-2 op de Bosuil. Zien we vandaag een gelijkaardig scenario?

We hebben de zege tegen Anderlecht niet uitbundig gevierd. Iedereen was tevreden, maar de spelersgroep is geconcentreerd en trainde heel sereen. Felice Mazzu.

Antwerp met valse, Union met overtuigende start. Het was een felbevochten wedstrijd, maar Antwerp moest na 90 minuten zijn meerdere erkennen in Club Brugge op speeldag 1 van de Champions' Play-off. Union beleefde op eigen veld wel een aangename start van de Play-offs. Het zette Anderlecht opzij met 3-1. Kunnen de spelers van Mazzu ook in Antwerp overtuigen?

Union beleefde op eigen veld wel een aangename start van de Play-offs. Het zette Anderlecht opzij met 3-1. Kunnen de spelers van Mazzu ook in Antwerp overtuigen?

Opstelling Antwerp. Jean Butez, Ritchie De Laet, Dorian Dessoleil, Dinis Almeida, Jelle Bataille, Radja Nainggolan, Faris Haroun, Alhassan Yusuf, Sam Vines, Michael Frey, Benson Manuel

Opstelling Union. Anthony Moris, Jonas Bager, Christian Burgess, Koki Machida, Bart Nieuwkoop, Teddy Teuma, Casper Nielsen, Lazare Amani, Kaoru Mitoma, Deniz Undav, Dante Vanzeir