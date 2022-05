Herpakt Anderlecht zich tegen Club Brugge? "Tijdje ziek geweest van nederlaag tegen Union"

11:27 vooraf, 11 uur 27. Schreuder: "Wat Union doet, interesseert mij niet". Het is al vijf wedstrijden geleden dat Club nog eens won van Anderlecht. "Ik heb dat ook gehoord, maar dat zegt mij niet veel. We zijn rustig, goed voorbereid en gaan vol voor de winst", zegt Alfred Schreuder. "Anderlecht is nog steeds een grote club. Ik kijk uit naar de wedstrijd, we gaan proberen om dominant te zijn, tegen een ploeg die een beetje denkt zoals wij. Wat Union doet, dat interesseert mij ook niet. We willen gewoon winnen" . Schreuder: "Wat Union doet, interesseert mij niet" Het is al vijf wedstrijden geleden dat Club nog eens won van Anderlecht. "Ik heb dat ook gehoord, maar dat zegt mij niet veel. We zijn rustig, goed voorbereid en gaan vol voor de winst", zegt Alfred Schreuder.

11:25 vooraf, 11 uur 25. Ik ben het er niet mee eens dat er maar twee titelkandidaten meer zijn. De prijzen worden pas verdeeld op het einde van de play-offs. We staan er goed voor, net als Union. We hebben nu 9 keer na mekaar gewonnen, maakt niet uit waar: play-offs of op training. Winnen moet het DNA van Club Brugge zijn. Alfred Schreuder. Ik ben het er niet mee eens dat er maar twee titelkandidaten meer zijn. De prijzen worden pas verdeeld op het einde van de play-offs. We staan er goed voor, net als Union. We hebben nu 9 keer na mekaar gewonnen, maakt niet uit waar: play-offs of op training. Winnen moet het DNA van Club Brugge zijn. Alfred Schreuder

11:19 vooraf, 11 uur 19. Iedereen is een tijdje ziek geweest van de nederlaag tegen Union. Maar daar moet je op tijd een streep onder trekken. We mogen niet het hele seizoen vergeten na twee slechte wedstrijden. Vincent Kompany. Iedereen is een tijdje ziek geweest van de nederlaag tegen Union. Maar daar moet je op tijd een streep onder trekken. We mogen niet het hele seizoen vergeten na twee slechte wedstrijden. Vincent Kompany

11:17 vooraf, 11 uur 17. 100e voor Vanaken? Hans Vanaken scoorde al 10 keer tegen Anderlecht voor Club en is daarmee clubiccon Raoul Lambert (9) voorbijgestoken als beste doelpuntenmaker van Club tegen RSCA. Als Vanaken vanavond kan scoren kan scoren, is dat zijn 100e goal voor Club Brugge. . 100e voor Vanaken? Hans Vanaken scoorde al 10 keer tegen Anderlecht voor Club en is daarmee clubiccon Raoul Lambert (9) voorbijgestoken als beste doelpuntenmaker van Club tegen RSCA.

11:15 Anderlecht-legende Silvio Proto geeft vanavond de aftrap in het Lotto Park, voor de aftrap wordt het damesteam in de bloemetjes gezet voor hun vijfde titel na mekaar. vooraf, 11 uur 15. Anderlecht-legende Silvio Proto geeft vanavond de aftrap in het Lotto Park, voor de aftrap wordt het damesteam in de bloemetjes gezet voor hun vijfde titel na mekaar.

11:12 vooraf, 11 uur 12. Herpakt Anderlecht zich tegen de eeuwige rivaal? Anderlecht kon al tien wedstrijden niet meer winnen in de play-offs. Op de vorige speeldag ging het kansloos onderuit bij de buren van Union. Het is al van 5 mei 2019 geleden dat paars-wit nog eens won, toen van Standard met 2-1 voor eigen volk. Tegen Club Brugge verloor Anderlecht dit seizoen nog niet. In de hoofdstad werd het in oktober 1-1 na goals van Rits en Raman, in december werd het 2-2 in het Jan Breydelstadion. De Ketelaere, Amuzu, Hoedt en Vanaken scoorden toen. . Herpakt Anderlecht zich tegen de eeuwige rivaal? Anderlecht kon al tien wedstrijden niet meer winnen in de play-offs. Op de vorige speeldag ging het kansloos onderuit bij de buren van Union. Het is al van 5 mei 2019 geleden dat paars-wit nog eens won, toen van Standard met 2-1 voor eigen volk.

11:08 vooraf, 11 uur 08. Vorig seizoen werd Brugge kampioen in Brussel. Anderlecht en Club Brugge spelen op de tweede speeldag van de Champions' Play-offs tegen mekaar in het Lotto Park. De Bruggelingen werden vorig seizoen kampioen in de hoofdstad, kunnen ze opnieuw met een goed gevoel naar West-Vlaanderen terugkeren? Mis op deze pagina niets van de wedstrijd, met aftrap om 18.30 u.. . Vorig seizoen werd Brugge kampioen in Brussel Anderlecht en Club Brugge spelen op de tweede speeldag van de Champions' Play-offs tegen mekaar in het Lotto Park. De Bruggelingen werden vorig seizoen kampioen in de hoofdstad, kunnen ze opnieuw met een goed gevoel naar West-Vlaanderen terugkeren?

