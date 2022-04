Spoelt Anderlecht zijn bekerkater door in play-offopener tegen leider Union?

11:49 vooraf, 11 uur 49. We zijn geen favoriet, zelfs met onze goede positie. De andere ploegen hebben meer ervaring dan wij. Felice Mazzu. We zijn geen favoriet, zelfs met onze goede positie. De andere ploegen hebben meer ervaring dan wij. Felice Mazzu

11:46 vooraf, 11 uur 46. Neemt Union eerste horde richting titel? Na hun indrukwekkende reguliere competitie is het moneytime voor Union. In de play-offs moeten de Brusselaars het werk gaan afmaken, te beginnen vanavond tegen Anderlecht, de club die het dit seizoen al tweemaal klopte. Van het woord titel moesten ze in het Dudenpark nog niets weten deze week, al kan dat - mits Brugs puntenverlies en een thuiszege tegen Anderlecht - vanavond misschien al wat veranderd zijn. .

11:42 vooraf, 11 uur 42. We kunnen niet blijven terugkomen op de bekerfinale. Het is een afgesloten hoofdstuk en we hebben de knop omgedraaid. Vincent Kompany.

11:41 vooraf, 11 uur 41. Kater in Anderlecht. RSCA hoopte maandag in de bekerfinale tegen Gent een eerste trofee onder Kompany te pakken en vooral een eerste trofee in vijf jaar. De recordkampioen keerde echter van een kale reis terug uit het Koning Boudewijnstadion. Veel tijd om de te balen is er niet, dat besefte ook coach Kompany deze week op zijn persbabbel. Als Anderlecht straks wint, verkleint het de kloof op Union tot 4 punten en zal de stiekeme titeldroom wellicht wat extra cachet krijgen. Al zal niemand in het Astridpark dat willen uitspreken. .

11:35 vooraf, 11 uur 35. Brusselse derby opent PO1. Na twee weken pauze (en een bekerfinale tussendoor) trekken de Champions' Play-offs zich zondag op gang. Leider Union mag meteen de recordkampioen ontvangen voor een burenduel. De jongens van Felice Mazzu konden in de reguliere competitie tweemaal winnen van de stadsrivaal. Trekken ze die lijn gewoon door? Volg het hier vanavond op de voet. .